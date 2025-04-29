安良工商會成立132周年 徐佳青出席

徐佳青(左三)贈送僑誼永馨掛軸給美國安良工商會。( 黃士聰提供 )

慶祝美國安良工商會成立132周年紀念暨第99屆年會，日前在邁阿密開幕，包括波士頓、費城 、芝城、華府及休士頓等各地分會均派代表團與會。

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青、華僑協會總會理事長林齊國特別出席致賀，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇、副組長蔡邦文、僑務秘書黃士聰、僑務委員李三富、僑務諮詢委員曾水福、王成章，以及邁戴郡亞裔事務委員會主任Josha Ho等均到場處祝賀，近400華洋嘉賓歡敘。當晚並舉辦年會慶祝晚宴，有歌舞表演及芝加哥安良曲藝團的粵劇，精彩紛呈，氣氛歡樂。

安良工商會總理陳啟靈及關永發感謝嘉賓及會員代表們情義相挺，來邁阿密與會。徐佳青則讚揚安良工商會自1893年創會起，積極團結海外華裔 ，協助新移民融入當地社會，守望相助，132年的歷史，寫下美國華裔奮鬥的光輝篇章，她期待未來與安良工商會加強聯繫，共同推動台美關係，讓海外華裔社群在世界舞臺上發揮更大的影響力。