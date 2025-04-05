阿兵哥全新回歸 喚醒食客味蕾4月5日盛大開幕 前30位用餐客人可獲15元優惠券

口味道地的醉雞、鹽酥雞、夫妻肺片等小菜，讓人齒頰留香、讚不絕口。(阿兵哥提供)

以芝麻大餅、台式小吃和改良川菜聞名的「阿兵哥」餐廳，在經過一段時間的休養生息後，攜手經營多家日式餐館的楊老板，在喬治亞州 Peachtree Corners市全新打造「阿兵哥 Noodles Bar & Dumpling」。經過試營業後，這間嶄新的美食天地將於4月5日（週六）正式開幕！

新店位於141公路與Spalding Dr的購物中心內，地理位置優越，便利華人 族群前來品味道地美食。為感謝新舊顧客的支持，阿兵哥特別推出開幕酬賓優惠：當天前30位用餐客人可獲15元優惠券，第31至50位顧客可享85折優惠，此外，凡於當天下午4點前到店用餐，還可免費獲贈一杯飲品。

匠心手藝 傳承正宗風味

阿兵哥的靈魂人物——主廚陳中興(熟識的朋友稱他為阿兵)來自台灣花蓮玉里，擅長結合傳統手藝與創新巧思，將家鄉的經典麵點與川菜改良升級。他的餐廳過去便以層次豐富、風味獨特的料理聞名，吸引眾多社團與企業前來舉辦宴會。

這次新店開幕，他將拿手的麵點絕活悉數呈現，包括遠近馳名的芝麻大餅——外皮金黃酥脆、內裡層層堆疊，芝麻香氣撲鼻，讓人忍不住一口接一口。還有湯頭濃郁、層次豐富的滷牛肉麵，Q彈有勁的手工拉麵吸附醇厚湯汁，搭配軟嫩入味的牛肉與Q彈牛筋，讓人回味無窮。

擔擔麵則完美重現台灣的道地風味，花生醬與芝麻醬交織成濃郁醬汁，搭配手工細麵，每一口都能感受到綿密與鹹香的交融。炸醬麵的醬料精心熬製，黃豆醬與豬肉末拌炒入味，口感醇厚，每一條麵條都裹上滿滿醬香。雲吞皮薄餡鮮，手工包製的內餡飽滿多汁，搭配清爽高湯或紅油辣味，滋味豐富。

此外，還有口感鬆軟、肉汁四溢的鮮肉包子，各式生煎包外酥內嫩，輕輕一咬，鮮美湯汁迸發而出，令人陶醉。最不能錯過的是手工製作的湯包，每顆皆飽含濃郁高湯，一口咬下，鮮香四溢，猶如味蕾上的煙火秀。

不只麵點 飯食、熱炒樣樣精緻

除了麵食，阿兵哥的飯類菜色同樣精彩。炸豬排飯外酥內嫩，搭配濃郁日式咖哩或香甜醬汁，令人欲罷不能。滷肉飯選用上等五花肉細火慢燉，肥瘦相間的滷肉醬汁淋上熱騰騰的米飯，每一口都是滿滿的家鄉味。牛腩蓋飯的牛腩燉煮至軟嫩，入口即化，搭配特製醬汁更添風味。嗜辣的饕客絕不能錯過重慶辣子雞飯，香酥雞肉與花椒、乾辣椒爆炒，麻辣過癮，讓人一吃上癮！

愛吃炒飯的朋友，也能在這裡找到各式經典炒飯，從雞炒飯、蝦炒飯、什錦炒飯到本樓炒飯，每一款都粒粒分明，鍋氣十足，保證讓人大快朵頤。

地道小菜 精緻可口

來到阿兵哥，除了主餐，還有一系列開胃小菜不容錯過：

辣黃瓜——爽脆多汁，微辣開胃。

清蒸毛豆——簡單卻不失甘甜鮮香。

拌海帶——獨特醬汁調味，口感Q彈清爽。

醉雞——雞肉鮮嫩，酒香四溢，回味無窮。

鹽酥雞——外皮金黃香酥，內裡多汁彈嫩，鹹香四溢。

醬牛肉——滷製入味，肉質軟嫩，搭配特製醬料更添風味。

夫妻肺片——口感細膩，麻辣交織，令人欲罷不能。

誠摯邀請 共享美食饗宴

阿兵哥的老闆們表示：「我們始終堅持提供高品質、美味且道地的料理，希望每一位顧客都能在這裡找到家鄉的味道。我們的成功秘訣很簡單——始終如一地提供最優質的美食與服務。」

無論是4月5日開幕日，還是日後的每一天，阿兵哥都歡迎您與親朋好友一同蒞臨，享受美食、品味飲品，「最重要的是——放鬆身心，享受當下！」