我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

阿兵哥全新回歸 喚醒食客味蕾4月5日盛大開幕 前30位用餐客人可獲15元優惠券

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
口味道地的醉雞、鹽酥雞、夫妻肺片等小菜，讓人齒頰留香、讚不絕口。(阿兵哥提供)
口味道地的醉雞、鹽酥雞、夫妻肺片等小菜，讓人齒頰留香、讚不絕口。(阿兵哥提供)

以芝麻大餅、台式小吃和改良川菜聞名的「阿兵哥」餐廳，在經過一段時間的休養生息後，攜手經營多家日式餐館的楊老板，在喬治亞州Peachtree Corners市全新打造「阿兵哥 Noodles Bar & Dumpling」。經過試營業後，這間嶄新的美食天地將於4月5日（週六）正式開幕！

新店位於141公路與Spalding Dr的購物中心內，地理位置優越，便利華人族群前來品味道地美食。為感謝新舊顧客的支持，阿兵哥特別推出開幕酬賓優惠：當天前30位用餐客人可獲15元優惠券，第31至50位顧客可享85折優惠，此外，凡於當天下午4點前到店用餐，還可免費獲贈一杯飲品。

匠心手藝 傳承正宗風味

阿兵哥的靈魂人物——主廚陳中興(熟識的朋友稱他為阿兵)來自台灣花蓮玉里，擅長結合傳統手藝與創新巧思，將家鄉的經典麵點與川菜改良升級。他的餐廳過去便以層次豐富、風味獨特的料理聞名，吸引眾多社團與企業前來舉辦宴會。

這次新店開幕，他將拿手的麵點絕活悉數呈現，包括遠近馳名的芝麻大餅——外皮金黃酥脆、內裡層層堆疊，芝麻香氣撲鼻，讓人忍不住一口接一口。還有湯頭濃郁、層次豐富的滷牛肉麵，Q彈有勁的手工拉麵吸附醇厚湯汁，搭配軟嫩入味的牛肉與Q彈牛筋，讓人回味無窮。

擔擔麵則完美重現台灣的道地風味，花生醬與芝麻醬交織成濃郁醬汁，搭配手工細麵，每一口都能感受到綿密與鹹香的交融。炸醬麵的醬料精心熬製，黃豆醬與豬肉末拌炒入味，口感醇厚，每一條麵條都裹上滿滿醬香。雲吞皮薄餡鮮，手工包製的內餡飽滿多汁，搭配清爽高湯或紅油辣味，滋味豐富。

此外，還有口感鬆軟、肉汁四溢的鮮肉包子，各式生煎包外酥內嫩，輕輕一咬，鮮美湯汁迸發而出，令人陶醉。最不能錯過的是手工製作的湯包，每顆皆飽含濃郁高湯，一口咬下，鮮香四溢，猶如味蕾上的煙火秀。

不只麵點 飯食、熱炒樣樣精緻

除了麵食，阿兵哥的飯類菜色同樣精彩。炸豬排飯外酥內嫩，搭配濃郁日式咖哩或香甜醬汁，令人欲罷不能。滷肉飯選用上等五花肉細火慢燉，肥瘦相間的滷肉醬汁淋上熱騰騰的米飯，每一口都是滿滿的家鄉味。牛腩蓋飯的牛腩燉煮至軟嫩，入口即化，搭配特製醬汁更添風味。嗜辣的饕客絕不能錯過重慶辣子雞飯，香酥雞肉與花椒、乾辣椒爆炒，麻辣過癮，讓人一吃上癮！

愛吃炒飯的朋友，也能在這裡找到各式經典炒飯，從雞炒飯、蝦炒飯、什錦炒飯到本樓炒飯，每一款都粒粒分明，鍋氣十足，保證讓人大快朵頤。

地道小菜 精緻可口

來到阿兵哥，除了主餐，還有一系列開胃小菜不容錯過：

辣黃瓜——爽脆多汁，微辣開胃。

清蒸毛豆——簡單卻不失甘甜鮮香。

拌海帶——獨特醬汁調味，口感Q彈清爽。

醉雞——雞肉鮮嫩，酒香四溢，回味無窮。

鹽酥雞——外皮金黃香酥，內裡多汁彈嫩，鹹香四溢。

醬牛肉——滷製入味，肉質軟嫩，搭配特製醬料更添風味。

夫妻肺片——口感細膩，麻辣交織，令人欲罷不能。

誠摯邀請 共享美食饗宴

阿兵哥的老闆們表示：「我們始終堅持提供高品質、美味且道地的料理，希望每一位顧客都能在這裡找到家鄉的味道。我們的成功秘訣很簡單——始終如一地提供最優質的美食與服務。」

無論是4月5日開幕日，還是日後的每一天，阿兵哥都歡迎您與親朋好友一同蒞臨，享受美食、品味飲品，「最重要的是——放鬆身心，享受當下！」

阿兵哥地址：5450 Peachtree Pkwy, #7D, Norcross, GA 30092，除週二公休外，每天都是上午11時開門，週一到週四和週日晚上9時30結束營業，週五和週六營業時間較晚到10時30分。想要了解詳情、完整菜單和網上外賣：www.NoodlesBarDumpling.com。電話：470-365-2920。

要打牙祭就上阿兵哥品嚐各式麵點絕。(阿兵哥提供)
要打牙祭就上阿兵哥品嚐各式麵點絕。(阿兵哥提供)
大人小孩都愛的炸豬排飯和滷肉飯。(阿兵哥提供)
大人小孩都愛的炸豬排飯和滷肉飯。(阿兵哥提供)

喬治亞州 華人

上一則

紐約波士頓等多地華人租IMAX影院 熱播哪吒2

下一則

新州寵物保險費暴漲22% 平均月費51元

延伸閱讀

食客拒給小費 帳單留字要無證移民滾回墨西哥

食客拒給小費 帳單留字要無證移民滾回墨西哥
為吃而跑 巴黎「布丁慢跑俱樂部」暴紅 這些美食慢跑也竄起

為吃而跑 巴黎「布丁慢跑俱樂部」暴紅 這些美食慢跑也竄起
美食樂園╱「想嘗試但不好意思啟齒的味道」 這款口味冰淇淋將問世

美食樂園╱「想嘗試但不好意思啟齒的味道」 這款口味冰淇淋將問世
夏威夷灣景新夜市 每周二開張

夏威夷灣景新夜市 每周二開張

熱門新聞

聯合航空客機。(美聯社)

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

2025-03-29 19:39
全美房屋保險費用持續增長。(pexels)

全美房產保險費 這2州飆漲5成

2025-04-04 10:10
王曉峰。(印大官網截圖)

印大教授王曉峰「被失蹤」 ？律師：夫婦安全無虞

2025-04-02 10:53
提供低收入民眾糧食補助款的EBT卡，近兩年遭盜用嚴重。(本報檔案照片)

入帳半小時就被盜刷光 伊州糧食券詐騙年損千萬

2025-04-02 09:22
白宮27日在X上發布一段37秒的影片，表明聯邦將接管華府。(白宮影片截圖)

川普簽行政令 聯邦接管華府 讓首都更安全、美麗

2025-03-28 10:12
曼卡托明尼蘇達州立大學現有超過千位留學生。(曼卡托明州大臉書截圖)

有酒駕前科 明州大研究生簽證被撤銷 遭ICE拘捕

2025-04-01 09:01

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅