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川普開徵汽車關稅 喬州現代車廠及時開業

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現代汽車集團執行主席鄭義宣(左)在一台Ioniq 9上簽名。右為喬州州長坎普。(美聯社)
現代汽車集團執行主席鄭義宣(左)在一台Ioniq 9上簽名。右為喬州州長坎普。(美聯社)

位於喬治亞州、價值76億元的現代汽車新電動汽車廠開業，並宣布計畫將其產能擴大三分之二，使總產量達到每年50萬輛。

近期，川普宣布對進口汽車徵收25%的關稅。現代在美國生產的汽車將免受這些關稅影響。川普日前對現代汽車表示誇讚，稱其在美的投資「清楚證明了關稅非常有效」。

不到六個月前，現代開始在位於喬州東南部沙凡納(Savannah)附近的大型製造廠生產電動車

現代汽車集團執行主席鄭義宣表示，公司計畫將工廠年產能從30萬輛提高到50萬輛。(...
現代汽車集團執行主席鄭義宣表示，公司計畫將工廠年產能從30萬輛提高到50萬輛。(美聯社)

現代汽車集團執行主席鄭義宣(Euisun Chung)26日表示，公司計畫將工廠年產能從30萬輛提高到50萬輛。

現代汽車執行長穆諾茲(Jose Munoz)表示，喬州的擴建「就像建造一座新工廠」，「這個車廠的建立時機再好不過了，因為我們在這裡生產的所有汽車都免徵關稅。」

當天，現代的員工在裝配線上與數百台機器人一起工作，這些機器人將鋼板沖壓成擋泥板和門板，焊接和噴漆車身，甚至停放完成品以等待最終檢查。

該廠占地3000畝，每分鐘可生產一輛車。該公司擁有1200名工人，目前正在生產兩款SUV電動車Ioniq 5和更大的Ioniq 9，預計今春上市。現代也計畫在該廠生產混合動力汽車，穆諾茲預測混合動力車最終將占該廠汽車產量的三分之一。

新宣布的喬州擴建計畫是現代與川普在白宮日前共同宣布未來三年美國210億元投資的一部分。其中還包括位於路易斯安納州價值58億元的鋼鐵廠，為現代位於喬州和阿拉巴馬州的組裝廠生產汽車零件。

在宣布擴建前，現代擬在該新廠聘用8500人。在該廠生產電池的兩個合作夥伴也預計再增3500名工人。

現代汽車尚未透露需要增加多少工人才能實現增加每年20萬輛汽車的產能。

2024年上半年，Ioniq 5是全美第二暢銷、非特斯拉生產的電動車。

現代汽車於2022年秋季破土動工，不到兩年便開始在喬州生產電動車。這是該州有史以來最大的經濟發展項目，並獲得了州和地方政府高達21億元的稅收減免和其他激勵措施。

根據Motorintelligence.com的數據，電動車去年占全美新車銷量的8.1%，高於2023年的7.9%。

喬州 電動車 關稅

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