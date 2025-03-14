聯邦指亞城地鐵客流失冠全美 亞特蘭大都會捷運局否認

2024年亞特蘭大都會捷運局(MARTA)的地鐵客流量降幅居全美之冠。然MARTA官員表示，此數據未能反映現實，並將其歸咎於逃票現象以及票閘損壞導致的統計錯誤。(MARTA臉書)

聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)的最新數據顯示，2024年亞特蘭大 都會捷運局(MARTA)的地鐵 客流量降幅在全美所有交通運輸機構中居冠。然MARTA官員表示，此數據未能反映現實，並將其歸咎於逃票現象以及票閘損壞導造成統計錯誤。

數據指，MARTA的地鐵客流量已回落至2019年的一半以下。MARTA發言人施溫(Payson Schwin)在聲明中表示，報告中觀察到的客流量下降並非真實情況。

MARTA報告稱，2019年其列車客流量接近6200萬人次，而2021年則降至2300萬人次的低點。MARTA表示，通報問題始於2023年底，那之前，無論是其地鐵或公車客流量均同步呈現上升趨勢。

施溫說，經過調查，MARTA發現越來越多的檢票口並未能記錄乘客行程，即使他們已刷了Breeze卡付費。此外，檢票閘門也常損壞，民眾根本不用刷卡就可以進站。

公車和地鐵客流量的追蹤方式不同。檢票口問題僅影響地鐵客流量資料。2024年，亞特蘭大公車乘客量增加，搭乘亞特蘭大輕軌電車(Atlanta Streetcar)的客流數也增加。

施溫表示，MARTA一直在與其票閘供應商Cubic合作解決檢票口問題。他說，過去一個月，未報告數據的檢票口數明顯減少，這讓人感到鼓舞。

從長遠來看，MARTA計畫在每個車站引入新的支付系統和新的檢票口，讓乘客可以使用借記卡(debit card)、信用卡或行動錢包支付車費。MARTA希望在2026年世界盃前安裝完畢新的檢票閘門。

施溫表示，MARTA正進行一系列變革，以改善乘坐體驗。MARTA去年底將平日班次頻率增加至尖峰時段每10分鐘一班，中午時段每12分鐘一班。

MARTA的新型列車車廂也預訂今年稍晚亮相，同時並將推出升級版的列車控制系統。

MARTA也希望上個月聯邦要求雇員返回辦公室上班的命令，仍吸引更多通勤者使用大眾運輸工具。