台灣春季園遊會3月29-30日舉行亞特蘭大華僑文教中心絢麗登場 歡迎申請攤位及表演

歷年在亞特蘭大舉行的春節園遊會受到廣大華洋民眾的喜愛。(本報資料照)

隨著冬日漸行漸遠，亞特蘭大 迎來春意盎然的三月天！2025年台灣春季園遊會(Taiwan Spring Festival 2025)將於3月29日(週六)至3月30日(週日)上午10時到下午4時，在亞特蘭大華僑文教服務中心隆重登場，邀請各界華洋朋友共襄盛舉。

以往每年在僑教中心舉行的農曆春節 園遊會，經常吸引數萬華洋民眾攜老扶幼參與，是亞特蘭大都會 區一大盛會。今年由於僑教中心所在城市仙伯里市(Chamblee)施工之故，暫停舉辦，但在各方期盼與呼籲之下，改為在春城無處不飛花的季節，舉辦台灣春季園遊會。

這次的園遊會凝聚亞城僑界的力量，精心準備豐富的台灣傳統美食、文化體驗及精彩表演，讓來賓在春日暖陽下，共享熱鬧又溫馨的節日氛圍。

此外，活動特別設有攤位申請及節目演出報名，歡迎有興趣的個人與團體踴躍參與，於報名截止日前完成登記，攤位申請若以僑團名義報名，還可享有八折優惠。

報名與購票連結：

🔹攤位申請：https://forms.gle/yF29eFPQigj59qxu6

🔹節目演出報名：https://forms.gle/nKaodpzHPdGbgymZ9

🔹線上購票：https://www.zeffy.com/ticketing/taiwan-spring-festival--2025