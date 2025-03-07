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就業市場放緩 喬治亞州新增工作減少

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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由於川普關稅和財政措施的不確定性，專家預測2025年全美及喬治亞州的就業增長將放緩，降息次數也將減少，喬州州立大學(GSU)經濟預測中心(Economic Forecasting Center)一份報告顯示，喬州今年將增加5萬900個工作，低於去年的5萬7700個，但數據中心、影視產業前景仍看好。

該中心主任達萬(Rajeev Dhawan)達萬指出，喬州裁員行動不斷，包括美國有線電視新聞網(CNN)及疾病管制與預防中心(CDC)裁員、三家梅西百貨(Macy's)關閉，以及撤回兩個主要電動車電池廠的計畫—Freyr Battery取消了位於紐南(Newnan)的26億元工廠計畫，Aspen Aerogels也宣布其沿海附近的工廠停產。

達萬表示，推動喬州中產階級及其消費的關鍵產業：包括企業(corporate)、資訊科技(IT)和企業對企業(B-to-B)領域，在過去12個月中失去了近9000個工作崗位。

在喬州仍然繼續擴張的領域，則包括數據中心的建設，還有因洛杉磯山火造成的破壞，使喬州影視產業有望承繼好萊塢而有更佳發展。此外，已經營運的現代汽車新電動車廠，預料也會帶來新的經濟增長。

在港口業務方面，達萬表示，川普政府的新關稅所引發的貿易戰，可能會影響通過沙凡納港的貨物運輸噸位。

此外，在亞特蘭大都會區，新興機器人產業及人工智慧的運用日益廣泛，也會使大公司在招募方面「很謹慎」。

肯尼索州立大學(KSU)經濟學家兼教授塔特羅(Roger Tutterow)日前在地區銀行Synovus舉辦的經濟預測會上表示，削減聯邦人員也可能影響勞動力數據。

但他也提到，新政府努力「調整規模」並減少監管，將對經濟帶來一些正面影響，可能刺激能源產業發展，並引發更多企業併購。

自2023年中期以來，通膨一直徘徊在3%左右，高於聯準會2%的目標，塔特羅說，預計今年年底可能會再次降息。但隨著關稅飆漲和消費者物價指數依舊高於2%，也可能導致央行升息。

喬州 關稅 電動車

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