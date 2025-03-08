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德州大學籲亞裔女性參與健康研究NIH資助研究 提升乳癌幸存者與阿茲海默症照顧者健康福祉

亞特蘭大訊
左為乳癌疼痛研究二維碼，右為照顧阿茲海默症者研究二維碼。
左為乳癌疼痛研究二維碼，右為照顧阿茲海默症者研究二維碼。

由美國國家衛生研究院(NIH)資助，德州大學針對亞裔女性進行的健康研究，希望亞裔乳癌幸存者與阿茲海默症家庭照顧婦女，參與這兩項線上研究，無須旅行、亦不涉及任何醫療，可提升乳癌和阿茲海默症(Alzheimer's)患者的健康與生活品質，並可領取150美元的禮品卡補助。

德州大學奧斯汀分校護理學院(University of Texas at Austin School of Nursing)Eun-Ok Im博士領導的研究團隊，以科技為基礎，正在進行亞裔乳腺癌幸存者的癌症疼痛管理和亞裔美國中年女性照顧阿茲海默症患者的科技支持計劃等兩項研究。研究團隊誠摯邀請符合條件的華裔、韓裔及日裔女性踴躍參與，為提升亞裔社群的健康福祉貢獻一份力量。

研究一：亞裔乳腺癌幸存者的癌症疼痛管理

該研究專為乳腺癌幸存者設計，旨在評估技術支持對於疼痛管理的影響。特別是伴有抑鬱症狀的乳腺癌幸存者(ABD)，由於疼痛管理不足，可能面臨更大的挑戰，進而陷入疼痛與抑鬱的惡性循環。

參與者需符合以下條件：年滿18歲；曾確診乳腺癌；能夠閱讀和書寫英語、普通話、韓語或日語；可使用電腦或手機上網；自認為是華裔、韓裔或日裔美國人；過去一週內有疼痛經驗；過去兩週內有抑鬱症狀。

本研究研究旨在通過一對一個人化輔導課程，緩解疼痛與抑鬱症狀。此為線上進行，不涉及藥物治療或任何旅行。參與者將被隨機分配至不同組別，使用教育資訊或參加在線論壇及亞裔註冊護理師一對一輔導支持計劃，研究時長為三個月。成功完成研究者將獲得150美元禮品卡的補償。

聯絡方式：[email protected]，電話：512-232-2142。或直接上網：https://cai.research.nursing.utexas.edu/。

研究二：亞裔美國中年女性照顧阿茲海默症患者的科技支持計劃

該研究針對照顧阿茲海默症(Alzheimer’s disease)患者的亞裔中年女性，評估技術支持對照顧者健康狀況的影響。參與者需符合以下條件：年齡介於40至65歲；能夠閱讀和書寫英語、普通話或韓語；居住在美國；自認為是華裔或韓裔；為阿茲海默症患者的主要家庭照顧者，且臨床失智評分(CDR)≥1；平均每天至少提供患者4小時的照顧。

本研究為線上進行，不涉及藥物治療或任何旅行。參與者將隨機分配至不同組別，使用教育資訊或參加在線論壇及一對一輔導支持計劃，研究時長為三個月。成功完成研究者可獲得高達150美元的補償。

聯絡方式：[email protected]，電話：512-232-2323。

亞裔 阿茲海默症 韓裔

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