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全美停車違規榜 紐約州、伊利諾州位居前2名

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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芝加哥車輛遭開違停罰單的機率超過84％。(讀者提供)
芝加哥車輛遭開違停罰單的機率超過84％。(讀者提供)

根據Good Guys Injury Law律師事務所最近的一項研究發現，紐約州居民收到停車罰單的可能性高達92.4%，高居全美之冠，伊利諾州則以84.4%緊跟在後，德州77.6%排名第三。

喬治亞州的停車違規行為在全美排名第四，其全州的停車違規行為每年產生了2.553億元的收入，人均支付35元。

該事務所彙整了包括持照司機總數、人均停車罰款收入以及各州停車罰單產生總收入等數據，計算出駕駛在一年內至少收到一張停車罰單的機率，得出最有可能收到停車罰單的10個州，依序為：紐約州、伊利諾州、德州、喬州(72.85%)、懷俄明州(71%)、加州(69.3%)、路易斯安納州(68.8%)、阿肯色州(68.6%)、華盛頓州(67.6%)、新澤西州(68.6%)。

該事務所表示，停車前計畫簡單的步驟，不僅可以節省時間、金錢和避免不必要的壓力，也可以讓街道更加安全及整齊。

根據網站駕駛安全線上(Drive Safe Online)的說法，如想要避免停車罰款，駕駛應仔細注意路標，檢查街道清潔時間表、禁止停車區域和限時停車標誌。

駕駛也應注意停車時間限制，可在手機上設定鬧鐘，以避免停留時間過長。

另外，停車應避開禁區，切勿將車停在公車站、裝卸區或消防栓附近，這些都是常見的罰單區域。

駕駛也應注意暫時禁止停車標誌：警惕因街道清潔或施工而導致的臨時限制。

除此之外，駕駛也應保持電錶付費狀態：必要時使用手機應用程式，遠端付費延長電錶使用時間。必要時並可選擇付費停車場，以避免在執法嚴密的地區收到罰單的風險。

停車前，駕駛也應注意路邊人行道標示顏色：紅色、黃色和藍色路緣通常表示停車限制。

德州 紐約州 伊利諾州

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