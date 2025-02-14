亞城台鄉會金蛇迎春 沈宇蘋連任會長

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮感謝亞特蘭大台灣同鄉會長期以來對台灣的支持及於海外傳承台灣傳統文化。(僑教中心提供)

亞特蘭大 台灣同鄉會日前在亞特蘭大僑教中心大禮堂舉辦「2025金蛇迎春 正月11來行春」農曆蛇年春節 慶祝活動，吸引了約200名會員眷屬及社區成員共襄盛舉。本次活動內容豐富，充滿了台灣的傳統年節風情。

活動一開始由台灣學校帶來精彩的鼓陣表演，隨後進行理事改選、猜字謎、摸彩等節目，其中的亮點之一是「親子 行春」，邀請家庭帶著孩子一起拜訪長輩，並互道吉祥話，分享春節的溫馨與祝福。與此同時，參與者也能品嚐到地道的「開運年菜」，體驗台灣經典的春節美食，感受家鄉味道的溫暖。

此外，現場還設有各式有趣的活動，例如「財蛇到抽紅包」，讓大家在春節期間感受運氣的加持；「猜字謎」則激發了大家的智慧和團隊合作精神；而「寫春聯」活動也讓每位參與者都能帶走一幅富有祝福的春聯，將新春的喜氣帶回家。

沈宇蘋再次蟬聯擔任亞特蘭大台灣同鄉會會長，她感謝所有後勤支援人員，有他們辛勤地準備膳食及會場佈置，才有如此充滿家鄉味及圓滿的新年活動。她也親自擔綱主持整場節目，穩健的台風讓整場活動順利進行，賓主盡歡。

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮致詞時，對亞特蘭大台灣同鄉會長期以來對台灣的支持及於海外傳承台灣傳統文化表達感謝與肯定。