商務講座 梁哲淵解析如何順利轉讓或出售公司

梁哲淵以專業經歷幫助客人買賣生意，掃瞄二維碼便可隨時與他聯繫。(Joe提供)

亞特蘭大 台灣商會將於2月23日(週日)下午2時至4時，舉辦一場以「如何出售及轉讓公司」為主題的商務講座，專為中小型企業業主提供實用指導。這場講座將由經驗豐富的商業經紀人梁哲淵主講，他將深入探討企業主如何為退休 做好準備，並將生意順利交接給接班人或買家。

梁哲淵是Georgia Business Brokers的資深商業經紀人，擁有數十年經驗，並獲得國際商業經紀人協會認證的商業仲介人資格(CBI)及併購大師仲介人資格(M&AMI)。他將在講座中分享如何提升企業價值，幫助業主在轉讓過程中達到最佳效果。

梁哲淵的經歷包括幫助多位業主成功完成超過百萬美元的企業買賣交易，並以其專業知識在業界備受推崇。

這場講座在亞特蘭大華僑文教服務中心舉行，內容特別適合正在考慮退休或有意將公司交接給他人的業主。參加者將獲得關於如何有效準備生意轉讓的寶貴資訊，以及如何吸引潛在買家和最大化公司價值的建議。僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341。