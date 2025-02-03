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成長強勁 喬州沙凡納港貨櫃增長11.4%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州港務局最新數據顯示，在2025財年迄今該州港埠成長強勁。其中沙凡納港增加了11.4%，即近30萬箱。(喬州港務局網站)
喬治亞州港務局最新數據顯示，在2025財年迄今該州港埠成長強勁。其中沙凡納港增加了11.4%，即近30萬箱。(喬州港務局網站)

根據喬治亞州港務局(Georgia Ports Authority)最新的數據顯示，在2025財年迄今(7月1日至12月31日)，該州港埠已處理了超過280萬個標準貨櫃，成長強勁。其中沙凡納港增加了11.4%，即近30萬箱；布倫瑞克港處理了44萬3763件滾裝貨物(Ro/Ro cargo)，比前一年同期增加了7.5%，或3萬1125輛。

光12月份，該港務局即處理了超過44萬2000個貨櫃箱，與前一年同月相比增長了4.7%，即1萬9850箱。

港務局總裁兼首席執行官林奇(Griff Lynch)表示，喬州已經連續12個月實現貨櫃箱吞吐量同比增長，預計截至2025年6月30日的財年將表現強勁。

阿巴拉契亞地區港口(ARP)也協助提升了該州港務的業績，本財年迄今，該港埠的吞吐量增加了4368個貨櫃箱，較上一季增加了13.5%。12月貨物吞吐量為6084箱，較上期成長20.6%。

林奇表示，隨著客戶將貨物轉移到布倫瑞克港的滾裝船服務(Ro/Ro service)，花園城西碼頭(Garden City West Terminal)儲存場的汽車貨櫃工程將於2025年2月完工。

由芬蘭Konecranes公司生產的四台新型岸橋起重機(ship-to-shore cranes)也已於1月底抵達港口進行安裝。

其他項目包括喬州甘斯維爾(Gainesville)的藍嶺連接線(Blue Ridge Connector)，目前已完成50%，將於2026年作為內陸港埠開放，為快速發展的地區提供服務。此外，由港務局資助、價值4000萬元的美國海關檢查設施將擴建一倍，並於3月投入使用，以支持花園城航站樓內的更快服務。另一個主要項目是沙凡納貨櫃碼頭(Savannah Container Terminal)，目前正在辦理申請許可。

喬州港埠董事會主席方丹(Kent Fountain)表示，將繼續致力於基礎設施改造，使所有設施達到最佳狀態，以滿足客戶及其長期需求。

喬治亞州的港口和內陸碼頭每年為該州提供超過56萬1000個就業機會，並為喬州的帶來的經濟貢獻包括了330億元的收入、1400億元的稅收以及38億元的州和地方稅收。作為港口總體規畫的一部分，港務局預計未來十年將投資42億元來擴大貨物處理能力，滿足未來的供應鏈需求。

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