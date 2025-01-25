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亞特蘭大台灣商會歲末聯誼 活動圓滿落幕 溫馨歡樂為歲末增添熱鬧喜慶

亞特蘭大訊
與會者合影。(張淑芬提供)
與會者合影。(張淑芬提供)

亞特蘭大台灣商會日前於華僑文教中心成功舉辦歲末祝福聯誼活動，雖然當天寒風刺骨，但場內卻洋溢著溫馨與歡樂的氣氛，為歲末增添熱鬧與喜慶。

活動在華僑文教中心主任歐宏偉的致詞中正式揭開序幕。歐宏偉即將任滿歸台，他感謝僑胞多年來的支持與照顧，並祝福大家在新的一年裡心想事成、平安健康。

經濟文化辦事處組長陳新發也致詞表示祝賀，並對商會在推動商務經貿及支持台灣學生會活動方面的努力予以高度肯定。他特別提到，商會在11月代表亞特蘭大參加北美台灣商會活動中的亮眼表現，令人印象深刻。

商會會長吳政興接續感謝全體工作人員的辛勞，特別提及多名理事與會員準備的豐盛餐點，包括水煎包、鹹湯圓、茶葉蛋、壽司、紅豆麻糬、豆花等，以及由南方蔬菜公司提供的水果與飲料，令現場賓客飽享美食。

當天活動吸引商會80名理事及親友參與。娛樂環節由主持人張淑芬介紹，首先由全體理事合唱「今年一定會好過」，接著歐宏偉帶領舞蹈「你是我的花朵」，現場氣氛熱烈高漲。

中場休息後，活動組長陳清霖策劃的賓果遊戲開啟，賓客們全神貫注，幸運者接連贏得紅包，增添了不少驚喜與歡笑。當晚的摸彩環節更是高潮迭起，讓整場活動更加精彩。

活動在歡樂與祝福中圓滿結束，賓客們互相祝願新的一年萬事如意、平安快樂。亞特蘭大台灣商會期待再度聚首。

歐宏偉(前左)帶領舞蹈「你是我的花朵」。(張淑芬提供)
歐宏偉(前左)帶領舞蹈「你是我的花朵」。(張淑芬提供)

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