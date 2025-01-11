找人接手生意？尋覓投資機會？商業經紀買賣專家梁哲淵 順利完成轉讓買賣

梁哲淵以專業經歷幫助客人買賣生意，掃瞄二維碼便可隨時與他聯繫。(Joe提供)

許多人屆齡想退休 ，苦於事業和生意無人接手，遲遲無法如願享清福；又有更多的人一直在為投資生意而尋尋覓覓。這些問題專業商業經紀人梁哲淵(Joe C. Liang)，可以幫助您。

梁哲淵致力於為業主提供高效、安全且專業的生意轉讓與公司買賣服務。他所屬的Georgia Business Associates, Inc.(簡稱GBA)，自1979年成立以來，為大亞特蘭大地區乃至整個東南部地區的客戶，提供了超過40年的專業商業經紀與併購服務，業務範圍涵蓋喬治亞州、阿拉巴馬州 、田納西州、北卡羅來納州 及佛羅里達州。

頂尖資質與專業榮譽

梁哲淵具備國際商業經紀人協會(IBBA)認證的商業仲介人(Certified Business Intermediary，CBI)資格，這一認證要求完成多項專業課程並通過考試，同時擁有至少3年的相關經驗。

此外，他還獲得併購大師仲介人(Merger & Acquisition Master Intermediary，M&AMI)的高級資格，這意味著他在處理超過百萬美元的交易中擁有豐富經驗。梁哲淵及其團隊多次榮膺由喬治亞商業經紀人協會(GABB)頒發的百萬美元俱樂部榮譽，彰顯其在高額業務交易中的卓越表現。

學經歷與多元背景

梁哲淵畢業於格林內爾學院(Grinnell College)，並於天普大學福克斯商學院(The Fox School of Business at Temple University)獲得工商管理碩士學位。他擁有超過20年的高管經驗，曾在多家《財富》100強公司擔任領導職位，涵蓋醫療、科技、保險及教育等多個行業。此外，他還擁有豐富的小型企業和特許經營管理經驗，熟悉成功運營與管理的每一個細節。

作為一名多元文化背景的專業人士，他出生於亞洲，曾旅居紐西蘭及美國多地，最終定居於喬州。他精通中文普通話及閩南語，能為不同文化背景的客戶提供貼心服務。

全方位服務與專業承諾

GBA除了提供公司買賣、併購及估值服務外，還通過專業的多重上市服務(MLS)，幫助客戶快速將生意推向潛在買家，提升交易效率。梁哲淵與其團隊遵循IBBA與GABB的行業倫理準則，確保每一筆交易都在公平、透明的環境中進行。

國際與本地網絡支持

作為國際商業經紀人協會與喬治亞商業經紀人協會的活躍成員，梁哲淵定期參與專業課程與工作坊，並與來自全球22個國家的1600多名會員進行交流與學習。他以廣泛的專業網絡與豐富的市場知識，為客戶量身定制最合適的解決方案。

信賴的合作夥伴

如果正考慮退休或希望將生意轉讓至可靠買家，梁哲淵表示，他是值得信賴的專業夥伴，他的專業與敬業將為客戶的每一步決策提供保障，確保交易過程順暢並達成雙贏。

欲了解更多信息，可訪問梁哲淵的專屬公司網站：www.gabusinessbrokers.com，電話或簡訊：617-778-4635，電郵[email protected]。