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亞城都會區 7企業投資逾5.1萬套出租房

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
American Homes 4 Rent公司在亞特蘭大都會區投資近6000套出租房。(American Homes 4 Rent官網截圖)
American Homes 4 Rent公司在亞特蘭大都會區投資近6000套出租房。(American Homes 4 Rent官網截圖)

根據最新的一項研究發現，七家企業在亞特蘭大都會區擁有超過5萬1000套單戶出租房屋。

今年10月的亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)一篇報導中便提到，位於拉斯維加斯的房產投資信託公司American Homes 4 Rent(AMH)，在亞特蘭大都會區管理了將近6000套單戶出租房屋。

亞特蘭大憲報(Atlanta Journal Constitution)在6月的報導中，則將亞特蘭大評為投資者所擁有的出租房屋「最佳城市」。早在今年2月時，喬州州立大學(GSU)的謝爾頓 (Taylor Shelton)也曾發表調查結果，稱三個企業在亞特蘭大都會區擁有超過1萬9000套單戶出租房屋。

而亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission)使用即時房地產分析工具Parci Labs所作的新研究，則指出了該都會區周圍21個郡的趨勢。數據顯示，這七家企業擁有5萬1252套單戶住宅，占其全州公司法人總投資組合的97%以上。

這七家公司是：AMH、Tricon、Invitation Homes、Home Partners of America、Progress Residential、FirstKey Homes、Amherst。

ARC發現，投資者擁有的房屋存量最集中的地區是保丁郡(Paulding)、道格拉斯郡(Douglas)、亨利郡(Henry)和谷內郡(Gwinnett)。

雖然亨利郡的出租屋集中度最高，為7.4%，但谷內郡的單戶出租屋總數是亨利郡的兩倍多，達到9680套。

霍爾郡(Hall)、道森郡(Dawson)和斯伯丁郡(Spalding)的比率最低。

完整分析可上ARC網站：https://reurl.cc/363Y48。

亞特蘭大 投資 大都會

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