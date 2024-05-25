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韓國明星因為她的緣故 走入亞特蘭大…

亞特蘭大工商組
韓星李雅賢在亞特蘭大買了屋子，準備陪讀女兒到大學。(Gina提供)
韓星李雅賢在亞特蘭大買了屋子，準備陪讀女兒到大學。(Gina提供)

時時有網友Post上網Rain和金泰希一個抱著、一個牽著兩女兒放學，也有人在紐約偶遇玄彬和孫藝珍穿著情侶鞋、牽緊緊著度蜜月…。現在這些讓許多追星族們羡慕不已的美好韓流掠影，將不再是洛杉磯或紐約獨有風景線，因為韓流影星李雅賢(이아현, Lee Ah Hyun)已在亞特蘭大都會區亞裔聚居的城市買了房子，準備陪伴女兒讀書而定居在此。

更好的是，她還計畫辦夏令營和各種活動，邀請更多的演藝圈好友們來亞特蘭大度假！

在韓國家喻戶曉的李雅賢，曾演過「謎霧」、「絕妙的遺產」、「雖然30但仍17」等等。她在代表作品「我叫金三順」中，扮演三順直白的二姊二英，令人拍案叫絕。迄今她與由金宣兒和玄彬主演的整個「三順」劇組，仍保深厚友誼，還會不時聚會敘舊。

李雅賢雖不是第一線頂級韓流，但出色的演出，一直戲約不斷。大學時主修聲樂的她，還參演不少音樂劇。這次她便是向音樂劇劇組請了4天假，特地從首爾飛來亞特蘭大敲定房事。而幫助她在亞城找到一個舒適避風港的資深房地產經紀人，就是在Virtual Properties Realty房地產公司服務的金萌新Gina Chin金萌新。

在韓國出生的華裔Gina，畢業於台灣最高學府台灣大學經濟系。畢業後隨父母移民到美國，協助父母、先生經營餐廳，白天從事房地產工作。2022年她投資開設了夢想中的奶茶店─弘茶Hiro Tea Bar，工作重心轉為弘茶店和房地產事業上。Gina精通中文、韓文、英文，加上經濟學專業的培養和勤奮工作，養成她對房市的敏銳觀察力。

Gina的強項不僅止於語言和專業能力，最重要的是她的人格特質。她講信用的聲譽，溫暖又低調、關心人卻毫不跨張的性格，笑起來有些靦腆，讓人自然而然地願意親近她、信任她、和她成為朋友。因著她的可靠，在朋友大力推薦下，李雅賢開始與她討論買房的大小事宜。Gina透過電話、通訊軟體、視訊了解了李雅賢的需求，再拿著視訊鏡頭四處奔走展示房子，讓身在韓國的李雅賢也如同身歷其境。最後談得差不多時，李雅賢再飛來美國下單、簽約、過戶。這樣的交易，若沒有「信義」，絕對難以順利完成。

Gina說，李雅賢青少年時期隨著父母移民洛杉磯，大學返回韓國就讀。父母至今仍住在洛杉磯，但因女兒每年暑假都到亞城學英文，熟悉了這兒的環境。加上這兒環境好山好水，氣候適宜，不用擔心颶風、地震、山林大火、乾旱洪澇，居家生活費用適中，所以李雅賢決心在此地落腳。

李雅賢在亞城短暫停留的時間，完全脂粉未施，只在和Gina合影拍照時略上了口紅，雖已52歲，但皮膚緊緻白晰，發自然紅潤光彩，而且身材保持一流，腰圍只有24吋！

下回走在Johns Creek的韓國超市，Peachtree Corners的購物中心，或Duluth的燒烤店時，看到熟悉的韓流倩影時，驚喜之餘，可別忘了Gina的功勞。

Gina表示，而且在房源短缺的亞特蘭大市場，Gina在李雅賢之後，又幫其他客人買了兩棟新房。她會幫忙客人找尋適合的住宅，也從事商業買賣的仲介，協助客人貸款。

她指出，每一個人都需要有自己的屋簷來遮風避雨，這個安全的居所就是家，她會以專業的知識幫助客人，尋找一個能長久安定的優質房屋。她歡迎對房地產投資、購屋自住，均可與她聯絡。電話是678-492-3412，郵箱是[email protected]，微信ID：ginachin5430，公司地址：2750 Premiere Pkwy, Ste 200, Duluth, GA 30097。

李雅賢在「我叫金三順」中的精彩鏡頭。(取自百度百科)
李雅賢在「我叫金三順」中的精彩鏡頭。(取自百度百科)
Gina金萌新(左)為李雅賢在亞城找到了安居之所。(Gina提供)
Gina金萌新(左)為李雅賢在亞城找到了安居之所。(Gina提供)
李雅賢開心Gina讓她不用擔心在亞城的居住問題。(Gina提供)
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房地產 亞特蘭大 洛杉磯

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