拜登 總統與賀錦麗副總統於5月13日在白宮玫瑰園,舉行慶祝五月亞太裔傳統月招待會。亞特蘭大圓愛康樂中心負責人陳徽儀(Wooiyi Yin,左)與兒子、懷俄明州 眾議員(Wyoming House of Representatives)兼及少數族裔領袖尹嘉禾(Michael Yin)應邀請,參與這項慶祝活動。