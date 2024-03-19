慶聖派翠克節 伊州芝加哥、喬州沙凡納綠色大遊行

今年喬州沙凡納市的聖派翠克節遊行適逢200周年。(沙凡納市府臉書)

每年的3月17日是聖派翠克節(St. Patrick's Day)，是為了紀念愛爾蘭的基督教傳教士與主教。此一節日緣起於第5世紀，如今除了已成為愛爾蘭的國慶日外，在美國多個城市也有慶祝活動。其中伊利諾州芝加哥 市以及喬治亞州 沙凡納市(Savannah)分別推出綠色大遊行，吸引爆滿民眾共襄盛舉。

芝加哥2024年慶祝聖派翠克節16日登場，除了1955年開始推出，至今有69年歷史的大遊行外，還有還有1962年啟動至今的染綠芝加哥河活動。

遊行前的河水染綠尤其受到歡迎，當天一早就有許多民眾、遊客湧入河畔，觀賞一年一度的特別染綠活動，每一年染綠芝加哥河水，都由Journeymen Plumbers Local Union 130搭乘快艇 執行任務，其中一艘著船隻沿著哥倫布街到奧爾良街間的河道移動，同時噴灑無污染的染料，另一艘船則負責攪動河水，很快整個河水就變成綠色。

伊州州長普立茲克夫婦也加入了稍後在市中心舉行的大遊行，成千上萬的與會民眾、遊客，紛紛穿上綠衣、戴上綠色裝飾品或帽子歡慶這場年度節日。

喬治亞州沙凡納市(Savannah)每年也都有慶祝聖派翠克節的活動。今年，大批身著綠衣的人群聚集在街道上，慶祝該市1824年由幾十名愛爾蘭移民發起的遊行。已經舉辦200年的此遊行，現在已成為美國南方主要的年度活動之一。