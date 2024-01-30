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希利簽行政令 麻州政府徵才不要求學歷

特派員黃惠玲／綜合報導
麻州州長希利(中)簽署行政令，要求州府招聘員工不再規定最低教育水平。(取材自希利臉書)
麻州州長希利(中)簽署行政令，要求州府招聘員工不再規定最低教育水平。(取材自希利臉書)

麻州州長希利(Maura Healey)上周簽署一項行政令，要求州政府機構在招聘新員工時，不再規定最低教育水平。希利在一場麻州工業協會(Associated Industries of Massachusetts)的活動上宣布了這項新政策，她同時鼓勵私營企業領導人採取類似措施。

希利說，作為麻州最大的雇主，該州依賴其勞動力提供基本服務，州長聲明稱，這項行政命令將允許該州在招募流程中引入更多多元化，使整體勞動力受益，尤其是根據人口普查，該州一半的潛在勞動力不具備大學學位或更高水準的教育。

希利說，「這項行政命令讓我們的政府專注於申請人的技能和經驗，而不是大學證書。 它將擴大我們的申請人資料庫，並幫助我們建立一支比以往任何時候都更具包容性和技能的勞動力隊伍。」希利表示，該州需要轉向以技能為基礎的經濟，基於學位的招聘做法，實際上是把人們簡化為履歷上的一行字。

根據「波士頓環球報」報導，麻州商業圓桌會議(Massachusetts Business Roundtable)主席契斯羅夫(JD Chesloff) 表示，該組織的一些成員，例如Verizon和American Tower，已經取消了招聘職位的學位要求。

MassHire Springfield的執行董事林恩(Kevin Lynn)說，此舉將影響該州的就業市場，因為越來越多的公司開始減少對學歷的依賴，轉而更關注應徵者是否具備從事特定工作的技能。林恩建議，人們在求職時應接受工作培訓，使自己成為更有競爭力的候選人。

麻州 人口普查 就業

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