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每月水電費 夏威夷最貴 密西西比最便宜

特派員黃惠玲／綜合報導
全美各州的每月平均水電帳單金額，以夏威夷州的633元最高。(pexels)
全美各州的每月平均水電帳單金額，以夏威夷州的633元最高。(pexels)

水電等公用事業的帳單，是每個家庭必須開銷的主要預算項目之一，一份「2023年美國公用事業市場規模及家庭支出報搞」指出，美國家庭每個月支付的平均水電費約351元，每年則為3327元。而全美水電費支出最高的州在夏威夷，平均每月要633元；最便宜的則是密西西北州，每月平均帳單約255元。

doxoINSIGHTS根據公用事業帳單的平均費用，對美國各州的主要城市進行了開銷多寡的排名。報告指出，美國每年在公用事業帳單上的花費總金額達4360億元，而平均每個家庭的每月水電費為351元，每年則約3327元。這份報告還依照州、城市，細分了美國家庭支出市場規模以及每月平均費用。市場規模是通過對家庭實際支付的公用事業帳單進行統計分析得出。

這份報告使用了來自doxo800萬客戶的匿名數據，這些客戶支付了美國97％以上的郵遞區號帳單。

全美水電費開支最高的州方面，前五名依序為夏威夷、緬因州(500元/月)、新澤西州467元、康州463元、佛蒙特州428元。

全美最便宜的水電帳單，以密西西比州居冠，每月平均僅255元；南達科他州278元居次，接下來為北卡羅萊納州282元、密蘇里州284元、喬治亞州286元。

至於水電開銷最高的城市，令人意外的是威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)以每個月538元排名全國第一高，其他第二到第五貴的城市，分別為紐約511元、洛杉磯455元、匹茲堡與聖荷西則均為439元並列第四。水電費最低的城市，則前五為明尼拿波利斯209元、曼菲斯216元、奧斯汀221元、亞特蘭大240元、夏洛特(Charlotte)247元。

夏威夷 新澤西州 南達科他州

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