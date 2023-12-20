歲末佳節至 北卡12指南保外出、居家安全

北卡公共安全廳(Department of Public Safety)分享歲末12項安全指南。(NCDPS臉書)

民眾常在歲末計畫和家人一起共度佳節。北卡 公共安全廳分享12項安全指南，提醒民眾無論是出外或居家，都要保護自己和周圍的人，假期期間安全第一。

●房子做好防凍準備：透過絕緣材料、填縫和擋風雨條來禦寒；如打算使用壁爐，先檢查煙囪。了解如何防止管道結冰，並清理排水溝。剪掉在風雨中可能會掉落到房屋上的樹枝，並收集備用品，以防停電。

●購物時要小心：購物時將車停在光線充足處，購物袋放在行李箱中。僅攜帶打算使用的信用卡 ，避免攜帶大量現金。定期檢查銀行帳單，及早發現可疑活動。在家線上購物時，確保無線網路受到保護，並僅在加密安全的網站上付款，這些網站以https開頭的URL為標識。

●檢查節日裝飾品：處理破損或接線磨損的燈串；給天然聖誕樹澆水，以防乾燥易燃。出門或睡前關閉節慶燈。使用電池供電的蠟燭，並檢查煙霧警報器以確保正常運作。

●旅行安全：繫好安全帶。儘早出發，避開擁擠道路，並多預留額外時間。查看所在城鎮、目的地及沿途地點的天氣。讓受訪者知道路線和預計抵達時間。不要超速，北卡發生碰撞事故的主要原因是速度。

●開車保持清醒：不要酒後駕車。如果決定飲酒，在活動結束後使用代駕或乘車共享服務。

●準備好汽車冬季應急包：包括跨接電纜(jumper cables)、反光三角形、刮冰器、車內手機充電器、毯子、地圖、貓砂或沙子，以讓輪胎獲得更好的牽引力。

●降低廚房火災風險：烹飪時監控食物，勿讓爐子無人看管。將鍋柄轉向爐子背面，避免遭人碰撞。如烤箱著火，關閉電源並保持箱門關閉直至冷卻。準備滅火器，檢查煙霧警報器和一氧化碳偵測器確保運作正常。

●確保兒童和寵物的安全：讓他們遠離節慶植物，有些若食用會導致中毒。防止他們拿到玩具內鈕扣電池和磁鐵，如吞嚥會造成危險。為騎乘玩具配備安全裝備並確保孩童配戴，如頭盔。禮物打開後立即丟棄包裝，以免造成窒息。

●外出時保護房子：暫停送貨和郵件，避免外人得知沒人在家。設置自動開燈裝置，也可用智能設備打開電視或播音樂。鎖好門窗。不要在社群媒體 上公布出遊，返家後再發照片。安排警察或信任的鄰居定時檢查房屋；不要將新買的物品放在窗邊引人注意。

●停電時注意安全：保持冰櫃和冰箱關閉；只在室外且遠離窗戶處使用發電機。如使用便攜式發電機，家中需安裝有效的一氧化碳警報器。勿使用瓦斯爐或烤箱為房屋加熱。斷開電器和電子設備的連接，以避免電湧(electrical surges)造成損壞。制定冷藏藥品或依賴電力的醫療設備的備案，並準備好停電應急包。

●在社群媒體上保持明智：避免標記所在位置、勿透露地址，等回家後再發布度假照片。不要炫耀貴重物品、檢查隱私設定及朋友清單，確保只有真正信任者才能看到生活動態。

●關切鄰居：如果預報惡劣天氣將至，確保鄰居有應急包。在極寒或冬季天氣導致停電時，探視鄰居。