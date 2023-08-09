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保持野生狀態最好…北卡凱瑞官員呼籲 勿餵野生動物

記者王明心／北卡羅來納州報導
餵食野生動物可能反而造成傷害。(凱瑞市府臉書)
餵食野生動物可能反而造成傷害。(凱瑞市府臉書)

北卡凱瑞動物服務中心(Cary Animal Services)近日提醒民眾，無論是自家後院或踏青時遇見的野生動物，都不要餵食，「讓野生動物保持野生狀態」。

該中心解釋居民常會在生活空間內接觸到「城市野生動物」(urban wildlife)，這些是已經習慣生活在人類環境和周圍的本土動物。 牠們不那麼害怕人類，甚至依賴人類無意中造成的食物供應，譬如餵鳥器溢出的鳥食、未密封的垃圾桶、堆肥箱、放在戶外的寵物食品等。

有些居民會故意將食物殘渣丟棄在院子裡，甚至專門放置食物和水來餵養牠們。但這樣做可能反而會給居民和鄰居帶來麻煩，並給動物本身帶來以下可怕後果：

• 被餵食的野生動物可能會失去對人類的恐懼，從而增加攻擊人類或寵物的機會。

• 野生動物有特殊的飲食習慣，人類或寵物食品不適合牠們。牠們還可能因箔紙或塑料包裝紙聞起來像食物，而將其吃下致使生病。

• 食物會吸引大量野生動物集中到一個地點，增加了動物間的疾病傳播，也造成對寵物和人類的風險。

• 患病、受傷或具攻擊性的野生動物，可能會因有意或無意的餵養行為而喪生。

該中心建議居民清理溢出的鳥食、夜間移走餵食器、維護垃圾桶清潔並使用封閉的食品堆肥容器、清除戶外寵物食品、控制想照顧野生動物的衝動，單純享受從遠處觀賞的樂趣，才是保護野生動物安全，讓牠們繼續活在野生狀態的合適方法。

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