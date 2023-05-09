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台灣電動車代表團 首赴南、北卡考察

亞特蘭大訊
「選擇美國」(SelectUSA)台灣代表團電動車分團，日前先後赴北卡及南卡進行參訪。圖為該團參訪夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)的電池、自動車及電氣化研究中心。(駐亞城經文處提供)
「選擇美國」(SelectUSA)台灣代表團電動車分團，日前先後赴北卡及南卡進行參訪。圖為該團參訪夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)的電池、自動車及電氣化研究中心。(駐亞城經文處提供)

「選擇美國」(SelectUSA)台灣代表團電動車分團日前結束華府活動後，於4日及5日先後赴北卡羅來納州南卡羅來納州進行參訪，由北卡州商務廳、經濟發展協會(Economic Development Partnership of North Carolina, EDPNC)及南卡州商務廳安排參訪當地電動車相關企業及簡報兩州投資環境，這是台灣代表團首次前往美東南區考察電動車產業，團員包括光寶、東元、創奕及飛宏等16家企業代表。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍應邀於活動致詞時表示，台灣在電動車晶片、充電站等供應鏈上，占全球舉足輕重角色，該訪團獲美國商務部及美國在台協會(AIT)安排首次參訪南、北卡，正是重視台灣企業實力，而且美東南區已成為全美電動車發展最具潛力的領先者，雙方可互補有無，頗具潛在合作空間。

本次北卡安排台灣訪團參訪電動卡車的領先製造商戴姆勒卡車(Daimler Truck)及夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)的電池、自動車及電氣化研究中心，戴姆勒集團是賓士總公司，旗下以製造中型及重型卡車為主。南卡商務廳則安排參訪寶馬公司(BMW)及克來門森大學電動車研究中心(Clemson University-ICAR Center)。BMW為南卡州汽車產業驅動引擎，引領該州電動車產業聚落發展，吸引如米其林輪胎等國際供應鏈進駐；克來門森大學為全球唯一設立電動車機械博士學位的院校，為該州電動車產業培育人才，並與德國BMW及日本Koyo-Jtekt等電動車企業合作研發。

台灣參訪團表示，因此次參訪瞭解美東南區在電動車市場的投資優勢，受益良多。

此次參訪也受到北卡電視台WCNC-Charlotte的報導。主播稱台灣是特斯拉主要供應商，這次考察有望推進夏樂成為電動車產業樞紐。

電動車 北卡羅來納州 南卡羅來納州

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