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大學生線上學習熱衷度 北卡全美第3

記者王明心╱北卡羅來納州報導
大峽谷大學(Grand Canyon University)列出全美各州使用線上工具學習最熱衷排名。 (該大學網站)
大峽谷大學(Grand Canyon University)列出全美各州使用線上工具學習最熱衷排名。 (該大學網站)

北卡大學和杜克大學間的運動競爭聞名全國，但北卡大學生不僅運動在行，也十分認真學習。根據大峽谷大學(Grand Canyon University)發布的一項名為「各州大學生最佳線上學習工具排名」(The Best Online Study Tools for College Students by State)的數據，北卡高居全美大學生最熱衷使用線上工具學習的第三名。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)數據表示，幾乎所有千禧一代人都使用網路，手寫閃卡的日子早已不復返。現今大學生更喜歡使用線上工具來幫助學習，甚至觀看TikTok網紅視頻以尋找創新學習技巧。

該研究編制了一份具有42個與線上學習相關網站及工具的關鍵詞表，利用五年來的搜索數據，找出哪些州的大學生搜索這些關鍵字最多，再將各州跨越所有學習工具的搜索興趣加總，以確定哪些州的搜索量最高，列出排名。

擁有60所私立4年制學校、17所公立大學，以及許多社區學院的北卡以94.04分排名第三。該州大學生認為Quizizz、Flip和Desmos是最好的線上學習工具。Quizizz使用主題和音樂來激勵學生參與教師的課程計畫，而非過往幾代的傳統教學方法；Flip允許教師與整個班級線上共享視頻教程和課程，非常適合學習STEM的人。

在「大學生最熱衷使用線上工具學習排名」(The Most Studious U.S. States Using Online Study Tools)居首位的是維吉尼亞州新澤西州第二。東南區各州分別是喬州第15名、阿拉巴馬州第19名、南卡第24名、佛州第27名、田納西州第49名。

完整排名可查看：https://shorturl.at/vLNV9。

大峽谷大學列出前四種大學生最常使用的線上學習工具。 (該大學網站)
大峽谷大學列出前四種大學生最常使用的線上學習工具。 (該大學網站)

北卡 新澤西州 維吉尼亞州

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