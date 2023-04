大學生線上學習熱衷度 北卡全美第3

大峽谷大學(Grand Canyon University)列出全美各州使用線上工具學習最熱衷排名。 (該大學網站)

北卡 大學和杜克大學間的運動競爭聞名全國,但北卡大學生不僅運動在行,也十分認真學習。根據大峽谷大學(Grand Canyon University)發布的一項名為「各州大學生最佳線上學習工具排名」(The Best Online Study Tools for College Students by State)的數據,北卡高居全美大學生最熱衷使用線上工具學習的第三名。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)數據表示,幾乎所有千禧一代人都使用網路,手寫閃卡的日子早已不復返。現今大學生更喜歡使用線上工具來幫助學習,甚至觀看TikTok網紅視頻以尋找創新學習技巧。

該研究編制了一份具有42個與線上學習相關網站及工具的關鍵詞表,利用五年來的搜索數據,找出哪些州的大學生搜索這些關鍵字最多,再將各州跨越所有學習工具的搜索興趣加總,以確定哪些州的搜索量最高,列出排名。

擁有60所私立4年制學校、17所公立大學,以及許多社區學院的北卡以94.04分排名第三。該州大學生認為Quizizz、Flip和Desmos是最好的線上學習工具。Quizizz使用主題和音樂來激勵學生參與教師的課程計畫,而非過往幾代的傳統教學方法;Flip允許教師與整個班級線上共享視頻教程和課程,非常適合學習STEM的人。

在「大學生最熱衷使用線上工具學習排名」(The Most Studious U.S. States Using Online Study Tools)居首位的是維吉尼亞州 ,新澤西州 第二。東南區各州分別是喬州第15名、阿拉巴馬州第19名、南卡第24名、佛州第27名、田納西州第49名。