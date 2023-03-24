陳溢茂談股市 看好晶片、旅遊、國防

甘斯維爾台商會在僑教中心舉辦「2023台美股市現況和展望」講座。右六起為講者陳溢茂、會長陳家琪、僑教中心主任歐宏偉。(商會提供)

因應全球高通膨、低成長的經濟趨勢，甘斯維爾台灣商會今年推出一系列財經講座，第一場「2023台美股市現況和展望」日前在僑教中心舉辦。主講的北美洲台灣商會聯合總會財經委員會主委陳溢茂表示，目前市場變動大，投資 應採保險策略。

陳溢茂畢業於台灣大學經濟研究所 ，擁有俄亥俄州立大學經濟博士，自1984年擔任舊金山州立大學財務金融系教授至2016年退休，曾任該校財務金融系主任及中美商業研究所所長，並曾任NASDAQ上市公司EDS獨立董事，舊金山建東銀行董事等。

陳的專長包括全球和美國經濟金融發展趨勢和問題分析、金融市場分析、銀行經營、金融機構風險管理；並具有企業財務策略和重整、財務工程設計和金融商品開發、企業購併和上市、私募股權基金籌設和投資實務經驗。

陳溢茂以美國矽谷、銀門、標誌三家銀行倒閉事件，分析下半年經濟走勢。他表示，這三家銀行倒閉有各自因素，不會導致如2008年金融海嘯風波的系統性金融危機，然這場金融風暴對現今經濟趨勢仍造成一定衝擊。

以矽谷銀行 為例，其倒閉原因為資產負債管理不平衡，因持有太多長期債券導致現金存量不足，所以在擠兌風波後無法變現，最終倒閉。由於矽谷銀行大多業務為新創公司，且地位獨特，倒閉後將對新創科技公司取得資金造成衝擊。

另外，三家銀行倒閉後造成全球金融市場連鎖反應，如美國第一共和銀行股價在3月13日暴跌62%，而目前金融市場的不穩定性將影響到聯準會未來是否持續升息 。

陳溢茂表示，如果聯準會持續升息，可能造成金融市場再度崩潰，但是由於通膨持續上漲，聯準會可能只會緩和升息，預計升息仍是未來趨勢。但他說，這波市場波動造成的短暫利率下降對房地產市場的影響有待觀察，如果升息腳步平緩或是利率調降，今年下半年房產市場仍有可能再度升溫。他也表示，這波風暴對台灣的財經市場和股市衝擊不大，因台灣股市還是受美國半導體產業走向影響。

當天講座吸引了許多僑胞參與，出席者尤其對於如何在這場金融風暴下進行投資特別感興趣。陳溢茂回應，目前市場變動過大，無人能真正預期未來經濟趨勢，投資人應採保險策略。若要進場投資，晶片產業、旅遊業以及國防產業等都是可考慮的選擇。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉感謝主辦單位舉辦此講座充實僑胞財經知識。會長陳家琪則預告，該會將在4月22日舉辦房地產投資講座、5月17日舉辦個人投資理財講座，時間均為下午1時至4時，地點為亞特蘭大僑教中心。(杜宜臻)