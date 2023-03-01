佛州共和黨議員提「終極取消法」 要「取消」民主黨

佛羅里達州共和籍州參議員殷格利亞（左）1日提交「終極取消法」，如果通過與生效，就會消滅佛州民主黨。(美聯社)

NBC新聞報導，佛羅里達州州議會的一位共和黨議員提交了一份法案，如果該項法案通過與生效，就會消滅佛州 的民主黨 。

根據報導，佛州州參議員 殷格利亞（Blaise Ingoglia）1日提交了編號SB 1248的「終極取消法」（The Ultimate Cancel Act），將要求該州選務主管機關，若任何政黨的黨綱「先前曾經提倡或支持奴隸制或強制勞役」，就「立即取消」該黨的備案。

報導指出，雖然「終極取消法」將允許任何被取消的政黨在佛州州務院（Florida Department of State）重新登記，但前提是該黨變更黨名，改成「跟先前註冊過的任何其他政黨名稱實質上不同」的名子。

儘管立法草案沒有明文提到民主黨，但該黨在19世紀早期與中期的大部分時間都支持奴隸制，南方各州的民主黨人尤其支持保護美國的奴隸制，並在南北戰爭之後的幾十年間反對民權改革。不過，民主黨後來進行了重大調整，黨綱或一般性討論已經很多年不見支持上述政策。

佛州民主黨對此表示，「終極取消法」的目的昭然若揭，「提出一項會褫奪500萬選民之選舉權利的法案既違憲又不嚴肅。在德桑提斯（佛州州長）領導下，殷格利亞參議員正利用他的職權推動無非是作秀的法案，而不是關注對佛羅里達人最重要的議題」。

殷格利亞州則在新聞稿指出，他提交的法案旨在報復民主黨人跟「左翼活動人士」，稱這些人「為了民眾與公司過去說過或做過的事情，一直在試圖『取消』他們」，包括「移走雕像與紀念碑，還有重新命名建築物」。他認為，按照這個標準，「不以同樣的理由取消民主黨本身就是虛偽」，並指「有些人想要就某些話題進行『不舒服的談話』，我們就進行這些談話吧」。