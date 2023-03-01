我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

佛州共和黨議員提「終極取消法」 要「取消」民主黨

編譯周辰陽／即時報導
佛羅里達州共和籍州參議員殷格利亞（左）1日提交「終極取消法」，如果通過與生效，就會消滅佛州民主黨。(美聯社)
佛羅里達州共和籍州參議員殷格利亞（左）1日提交「終極取消法」，如果通過與生效，就會消滅佛州民主黨。(美聯社)

NBC新聞報導，佛羅里達州州議會的一位共和黨議員提交了一份法案，如果該項法案通過與生效，就會消滅佛州民主黨

根據報導，佛州州參議員殷格利亞（Blaise Ingoglia）1日提交了編號SB 1248的「終極取消法」（The Ultimate Cancel Act），將要求該州選務主管機關，若任何政黨的黨綱「先前曾經提倡或支持奴隸制或強制勞役」，就「立即取消」該黨的備案。

報導指出，雖然「終極取消法」將允許任何被取消的政黨在佛州州務院（Florida Department of State）重新登記，但前提是該黨變更黨名，改成「跟先前註冊過的任何其他政黨名稱實質上不同」的名子。

儘管立法草案沒有明文提到民主黨，但該黨在19世紀早期與中期的大部分時間都支持奴隸制，南方各州的民主黨人尤其支持保護美國的奴隸制，並在南北戰爭之後的幾十年間反對民權改革。不過，民主黨後來進行了重大調整，黨綱或一般性討論已經很多年不見支持上述政策。

佛州民主黨對此表示，「終極取消法」的目的昭然若揭，「提出一項會褫奪500萬選民之選舉權利的法案既違憲又不嚴肅。在德桑提斯（佛州州長）領導下，殷格利亞參議員正利用他的職權推動無非是作秀的法案，而不是關注對佛羅里達人最重要的議題」。

殷格利亞州則在新聞稿指出，他提交的法案旨在報復民主黨人跟「左翼活動人士」，稱這些人「為了民眾與公司過去說過或做過的事情，一直在試圖『取消』他們」，包括「移走雕像與紀念碑，還有重新命名建築物」。他認為，按照這個標準，「不以同樣的理由取消民主黨本身就是虛偽」，並指「有些人想要就某些話題進行『不舒服的談話』，我們就進行這些談話吧」。

民主黨 佛州 參議員

上一則

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

延伸閱讀

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡
眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力
民主黨參院倒戈封殺ESG投資規定 拜登將首次動用否決權

民主黨參院倒戈封殺ESG投資規定 拜登將首次動用否決權
國會通過多項挺台法案 台外交部：感謝「強勁支持」

國會通過多項挺台法案 台外交部：感謝「強勁支持」
最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後

最新民調：德桑提斯從領先川普變成落後
社安金領取年齡 國會研擬調高到70歲 恐難獲民主黨議員支持

社安金領取年齡 國會研擬調高到70歲 恐難獲民主黨議員支持

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」