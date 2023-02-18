聚春園佛跳牆熱烈販售中　綠色海洋食品獨家銷售百年老字號重現原汁原味

百餘年來聞名中外的「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，現由第八代傳人楊偉華主理。(綠色海洋提供)

百餘年來聞名中外的「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」─福州聚春園佛跳牆，在臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司努力下，不僅成為聚春園北美獨家銷售部門，並經過美國FDA 檢驗合格，已經登陸北美。東主歡迎各方饕客來電到或到店選購、團購、零買或批發，享用這道原汁原味的佳餚。

聚春園佛跳牆現在綠色海洋展示廳和位於Duluth的美豐超市(Metro Chef)同時販售中，店家歡迎大眾選購。

傳統閩菜經典佛跳牆，由一代閩菜大師鄭春發所創，成形於清朝光緒年間。由民俗專家方炳桂等走訪聚春園老廚師並整理史料而編寫的《百年聚春園》記載，光緒二年(1876年)，福州官錢局一官員宴請按察使周蓮，命其紹興籍內眷下廚製作了一道「福壽全」，將雞、鴨、豬肉和幾種海鮮一並盛於紹興酒壇內煨製而成。周蓮讚賞不已，後命衙廚鄭春發仿製。鄭春發在此基礎用料上加以改進，以蘿蔔襯底，投以母雞、番鴨、豬蹄、豬肚、羊肘、上排，覆以魚翅、鮑魚、海參、魚唇、干貝、墨魚以及蹄筋、鴿蛋、雞胗、香菇、冬筍等，配以紹興酒、桂皮、茴香、老薑、芭蕉等香料，再用荷葉封於酒壇中用炭火煨製，創出了這道罈煨菜餚。

1904年鄭春發接手三友齋，次年更名為聚春園。如今，聚春園已是福建現存年代最久遠的歷史名店，獲評「中華老字號」。這道佳餚如同到了北京 一定要吃全聚德烤鴨、東來順涮羊肉一樣，所以民間流傳著：「不嚐佛跳牆，枉到榕城來。」

歷史上的聚春園是達官顯貴，商賈名流會聚之所，聚春園的楹聯「聚多冠蓋、春滿壺觴」正是當年經營盛況之寫照。而今更兩次被國家商務部 授予「中華老字號」稱號，「聚春園佛跳牆製作技藝」榮列國家級非物質文化遺產。

在福建連江縣出生長大的臻盈|綠色海洋東主Tina，來美20多年，深深了解海外華人對故鄉的情懷，其中食物更是連結著炎黃子孫的根基。她與聚春園通力合作，並被納為旗下銷售公司，將聚春園佛跳牆第八代傳承人——閩菜大師楊偉華的精心烹製的佛跳牆，研發出符合美國FDA標準，讓食客們能以更簡單的程序原汁原味重現佛跳牆的美味。

據悉，綠色海洋現有金湯佛跳牆 1.3kg 盒裝，金湯佛跳牆 1.3kg醰裝，金湯佛跳牆 230g三罐，金湯佛跳牆一人份袋裝，尚品佛跳牆一人份袋裝等各類包裝，自用送禮兩相宜。