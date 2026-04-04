海外新移民非虛構文學研究會成立 聚焦新移民記錄經歷

海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青。(主辦方提供)

「海外新移民 非虛構文學研究會」日前在馬里蘭大學舉行成立大會，政界、文學界及華人 社區代表共聚一堂，就新移民經驗記錄與非虛構寫作進行交流。會長陳小青指出，海外新移民的生命經驗具有跨文化與時代特徵，但相關記錄仍不足。她提出「新移民寫新移民」，由親歷者記錄自身經歷，使新移民從被書寫對象轉為書寫主體。

該研究會2025年在美國註冊為501(c)(3)非營利文化機構，已與出版機構合作，建立涵蓋紀實寫作、人物紀錄及評論研究的出版體系，多部作品已出版，更多書稿進入出版流程。未來將透過出版、訪談及資料整理等方式，持續收集海外新移民故事。

馬州多位民選官員出席開幕式。眾議員齊麗麗表示，「沒有華裔 美國人的故事，美國敘事是不完整的」，移民經驗本身即為美國經驗的一部分。眾議員伍超指出，這代新移民的經歷既是個人也是時代的紀錄，有助於匯聚集體記憶、推動理性公共政策與社會理解。

馬州州長亞太事務委員會主席于洋以日常經驗談起，指出移民故事由「離開」開始，也由「到達」及將異鄉變成家的瞬間延伸。蒙郡教育委員會委員楊成華則聚焦「如何講述」，介紹青少年採訪社區長者、寫文章與拍紀錄片的實踐，將個人回憶轉化為可延續的集體記憶。

文學界方面，榮譽會長陳瑞琳表示，非虛構寫作可直接表達現實經驗，連接不同文化；榮譽會長少君指出，新移民寫作已有百餘年歷史，應吸引年輕一代參與；顧問北奧強調基於真實經驗的寫作在人工智慧時代仍不可替代。

社區代表發言中，大華府同鄉會聯合會會長徐江分享初到美國的就業、住房及子女教育經歷，並提及「九一一」事件中的個人體驗。大華府中國大專院校校友聯合會會長繆傳奇表示，希望與研究會加強合作，推動更多人參與記錄工作。顧問崔淼淼指出，非虛構寫作應涵蓋不同群體，透過口述歷史與影像進行記錄；副會長陳九則強調系統性記錄有助補充歷史資料。

大會期間舉行專題發言、學術交流及著作展示，與會嘉賓次日前往華盛頓市區賞櫻並交流，並宣讀來自海內外文學界賀信，肯定研究會在記錄新移民經驗與歷史記憶方面的重要意義。

海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，來自政界、文學界及華人社區的代表自世界各地與會。(主辦方提供)

海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，與會嘉賓在華盛頓市區賞櫻並交流。( )

海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青（左三）、副會長賈明文（左一）、雷俊毅（右一）等主要團隊成員。(主辦方提供)