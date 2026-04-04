我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

海外新移民非虛構文學研究會成立 聚焦新移民記錄經歷

馬里蘭州訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青。(主辦方提供)
海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青。(主辦方提供)

「海外新移民非虛構文學研究會」日前在馬里蘭大學舉行成立大會，政界、文學界及華人社區代表共聚一堂，就新移民經驗記錄與非虛構寫作進行交流。會長陳小青指出，海外新移民的生命經驗具有跨文化與時代特徵，但相關記錄仍不足。她提出「新移民寫新移民」，由親歷者記錄自身經歷，使新移民從被書寫對象轉為書寫主體。

該研究會2025年在美國註冊為501(c)(3)非營利文化機構，已與出版機構合作，建立涵蓋紀實寫作、人物紀錄及評論研究的出版體系，多部作品已出版，更多書稿進入出版流程。未來將透過出版、訪談及資料整理等方式，持續收集海外新移民故事。

馬州多位民選官員出席開幕式。眾議員齊麗麗表示，「沒有華裔美國人的故事，美國敘事是不完整的」，移民經驗本身即為美國經驗的一部分。眾議員伍超指出，這代新移民的經歷既是個人也是時代的紀錄，有助於匯聚集體記憶、推動理性公共政策與社會理解。

馬州州長亞太事務委員會主席于洋以日常經驗談起，指出移民故事由「離開」開始，也由「到達」及將異鄉變成家的瞬間延伸。蒙郡教育委員會委員楊成華則聚焦「如何講述」，介紹青少年採訪社區長者、寫文章與拍紀錄片的實踐，將個人回憶轉化為可延續的集體記憶。

文學界方面，榮譽會長陳瑞琳表示，非虛構寫作可直接表達現實經驗，連接不同文化；榮譽會長少君指出，新移民寫作已有百餘年歷史，應吸引年輕一代參與；顧問北奧強調基於真實經驗的寫作在人工智慧時代仍不可替代。

社區代表發言中，大華府同鄉會聯合會會長徐江分享初到美國的就業、住房及子女教育經歷，並提及「九一一」事件中的個人體驗。大華府中國大專院校校友聯合會會長繆傳奇表示，希望與研究會加強合作，推動更多人參與記錄工作。顧問崔淼淼指出，非虛構寫作應涵蓋不同群體，透過口述歷史與影像進行記錄；副會長陳九則強調系統性記錄有助補充歷史資料。

大會期間舉行專題發言、學術交流及著作展示，與會嘉賓次日前往華盛頓市區賞櫻並交流，並宣讀來自海內外文學界賀信，肯定研究會在記錄新移民經驗與歷史記憶方面的重要意義。

海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，來自政界、文學界及華人社區的代表自世界各地...
海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，來自政界、文學界及華人社區的代表自世界各地與會。(主辦方提供)

海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，與會嘉賓在華盛頓市區賞櫻並交流。( )
海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立，與會嘉賓在華盛頓市區賞櫻並交流。( )

海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青（左三）、副會長賈明文（左一）、雷俊毅（右一...
海外新移民非虛構文學研究會會長陳小青（左三）、副會長賈明文（左一）、雷俊毅（右一）等主要團隊成員。(主辦方提供)

海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立。(主辦方提供)
海外新移民非虛構文學研究會在馬州成立。(主辦方提供)

華裔 移民 華人

上一則

Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航

下一則

路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

延伸閱讀

紐約公圖文學藝術節開跑 「三體」入選電子書單

紐約公圖文學藝術節開跑 「三體」入選電子書單
打造亞太裔國家博物館動起來 南加座談廣納意見

打造亞太裔國家博物館動起來 南加座談廣納意見
設立國家級亞太裔博物館 聚焦多族裔歷史建構共同的家

設立國家級亞太裔博物館 聚焦多族裔歷史建構共同的家
人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長

人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲