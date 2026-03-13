華府台聯馬州分會慶元宵 新會長出爐

我的頻道

記者王稚融／馬州報導
會長金義之(前左六)與46屆幹部。(記者王稚融／攝影)
華府台灣同鄉聯誼會馬州分會日前在永發海鮮大酒樓舉辦第46屆年會暨春節元宵晚會，會中進行新一屆會長以及新屆理事交接。

前國會眾議員David Trone、馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)、馬州大法官Chung Pak、馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)、馬州眾議員Lily Qi、洛城市長Ms. Monique Ashton、中華會館主席徐婉佑、潮商會會長林永明等嘉賓，與320多位人士共慶元宵。

前國會眾議員David 。(記者王稚融／攝影)
台聯馬州分會會長金義之首先報告過去一年推動的40多項活動，並感恩大家的支持與共同努力，他說，馬州台聯會不但是海外僑胞的情感連結者也是文化的傳承者。接著頒發卸任理事獎狀及特別感謝狀給多位理事與顧問。

全美會長張錦娟及華府創會會長黃夏平接著為金義之披掛連任46屆會長彩帶，金義之表示未來將加強融入主流。第46屆理事選舉在九人同額競選下全部當選。金義之介紹新一屆幹部，包括外交副會長宋德奇、內務副會長管士彥、秘書長徐子媙/副秘書長吳海苹、財務長謝鍾旂、會籍長蕭朝宗。

蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)致詞時用中文祝福大家「新年快樂」，接著提到該郡亞裔占比達16%，他特別感謝台灣移民在我們的社區中扮演著重要角色。同時提到即將到台北參加智慧城市展，這是他連續第四年訪問台灣。

蒙郡郡長艾瑞克（Marc Elrich）與會長金義之（右）。(記者王稚融／攝影)
David Trone表示，美國多元文化與教育很重要，將來如進入參議院，會全力支持台灣，支持與自由。

活動中還有歌唱表演、集體排舞、原住民舞蹈，摸彩抽獎包括50吋大電視、電動Scooter 、現金大紅包等，活動最後在大合唱「愛拼才會蠃」的歌聲中畫下句點。

全體理事與吉祥龍合唱。(記者王稚融／攝影)
薛麗華 接掌世華大洛杉磯分會
大華府客家會歡慶「天穿日」近250人出席熱鬧滾滾
三喜臨門暖人心 賓州華人工商聯合總會新屆職員就職典禮暨馬年春節聯歡宴會
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
