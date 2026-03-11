大華府客家會歡慶「天穿日」近250人出席熱鬧滾滾

俞大㵢(左四)、楊懿珊(左四)、曾俊明(左一)及部分理事顧問合唱客家民謠「天空落水」。(記者王稚融／攝影)

大華府地區客家同鄉會日前在洛城漢宮大酒樓舉辦「天穿日」新春餐會，身為客家女婿的駐美代表處代表俞大㵢也全程參與，當天席開24桌，近250人出席，現場熱鬧滾滾。

代表處公使楊懿珊、領務組長林俊廷、教育組長周慧宜、科技組長楊琇雅、華府僑教中心主任黃正杰與副主任李佳蓉、馬州州務卿Susan Lee、州參議員林立圖及蒙郡郡長Marc Elrich等，均到場與會。

農曆正月二十的天穿日是客家族群極為重要的傳統節日，源自女媧煉石補天的神話，具備「敬天惜物」、「休養生息」的意涵。這天傳統上不工作，男不耕地、女不織布，到廟裏上香，並吃煎年糕祭天，意指幫助女媧補天，過了天穿日才算過完年。

餐會在嘉賓們合唱客家民謠「天空落水」中揭開序幕。活動由主持人張亦瑋與會長郭于華共同主持，郭于華介紹現任理事和顧問，頒贈卸任理事獎牌，並公布新理事候選人和新會員，理事會隨即改選新會長，最後由劉文琤當選，郭于華在餐會中將印信交給新會長。

全美台灣客家文化基金會理事長陳美鈴也介紹基金會現任理事、顧問並放映2025全美台灣客家文化基金會活動回顧影片，隨後頒發2025傑出客家青少年獎學金和獎狀。

當天節目還包括桐花合唱團演唱、潘志中與僑務委員曾俊明獻唱、傑出客家青少年得獎者才藝表演、鄧忠德帶動熱舞，期間並穿叉抽獎，華府華航張伙埾經理並抽出紐約台北經濟艙機票大獎，活動歷時3小時圓滿結束。

大華府地區客家同鄉會天穿日餐會賓客雲集。(記者王稚融／攝影)