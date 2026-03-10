華府台聯慶元宵 趙葉青接任會長

我的頻道

記者王稚融／馬州報導
趙葉青(左至右)、陳素鉛、蔡進興、鍾潔妮主持摸彩。(主辦方提供)
台灣同鄉聯誼會華府分會日前在馬里蘭州漢宮大餐廳舉辦元宵聯歡暨年會，160多位嘉賓出席活動。會中並完成第45屆會長鄭昀晏與新會長趙葉青的會長交接。

包括全國亞太裔商會總會總裁董繼玲、中華會館主席徐腕佑、蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich、馬里蘭州參議員林力圖(Clarence Lam)、州眾議員齊麗麗(Lily Qi)、馬州亞太裔事務辦公室主任Christina Poy，以及全美台灣同鄉聯誼會會長張錦娟等人均到場。

鄭昀晏感謝會員、理事與顧問過去一年的支持，也回顧任內舉辦的多項活動，包括母親節慶祝、兒童繪畫比賽、植物園參訪、美食品嚐會、Cabin John公園野餐，以及雙十節與元旦升旗典禮等。

蒙郡郡長Marc Elrich致詞表示，亞裔居民占蒙郡人口約16%，對社區貢獻卓著，尤其在教育領域表現突出。他並提到去年訪台成果，已有多家台灣企業到蒙郡投資，另有企業正在評估中，也鼓勵亞裔積極參與公共事務。

林力圖表示母親來自台灣，他以中文向大家拜年，宣讀州參議會賀詞；齊麗麗也宣讀州眾議會賀詞，並表示以身為華裔為榮，期盼更多華裔參與政治。

董繼玲祝賀活動成功，並高興能與老朋友相聚。張錦娟從休士頓專程到場，感謝華府地區台聯會支持，並邀請大家參加今年8月14日至16日在紐約舉行的第48屆年會。

接任會長的趙葉青說，將繼續秉持「時時關心台灣、處處服務同鄉」的理念，並吸引年輕人參與。她說，當天有40多位年輕人及非華裔人士出席，未來計畫舉辦Pickleball競賽。

活動最後在才藝表演與抽獎活動的歡樂氣氛中圓滿落幕。

中華會館主席徐腕佑(左至右)、馬州參議員林力圖、卸任會長鄭昀晏、全美台聯會會長張...
林力圖(後排右)與舞蹈及YoYo表演者。(主辦方提供)
