馬州高中生訪華府僑教中心 體驗春節文化

文化老師姚昱蘋介紹彩繪紙燈籠。(華府僑教中心提供)

馬里蘭州喬治王子郡蘇特蘭德高中(Suitland High School)中文教師許劍虹，日前帶領32位師生參訪華府 僑教中心，受到中心主任黃正杰及副主任李佳蓉歡迎。

黃正杰向學生們送上馬年祝福，並介紹中心長期推廣華語文教育與台灣文化的使命，鼓勵學生積極參與交流活動。

接著在文化老師吳玉琴的導覽下，師生依序參觀中心文物展區，展品包括跤趾陶、布袋戲偶、法藍瓷、結合傳統與現代元素的電音三太子、原住民服飾與客家紙傘等，學生透過實物與故事解說，近距離感受台灣傳統工藝與民俗藝術的魅力。 文化老師吳玉琴介紹台灣春節文化。(華府僑教中心提供)

隨後的「台灣春節文化」簡報課程，由十二生肖傳說揭開序幕，介紹除舊佈新、特色年菜、壓歲錢、守歲與元宵節等習俗。為增添節慶氣氛，學生還獲贈象徵財富與好運的巧克力金幣紅包。 每位學生都拿到馬年紅包。(華府僑教中心提供)

當日適逢元宵節，文化老師姚昱蘋安排應景課程，介紹台灣平溪天燈節的歷史與祈福意涵，並帶領學生進行彩繪紙燈籠體驗，將新年願望與祝福寫於燈籠上，學生熱烈分享新年心願，現場氣氛溫馨融洽。

該高中師生及僑教中心均表示，這次參訪不僅加深主流學校學生對台灣文化的理解，也透過親身體驗與互動交流，促進文化理解與友誼。