我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

維州弗堡年度牡蠣燒烤募捐 華人不缺席

記者張慶雯／維州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工作人員在處理牡蠣。(記者張慶雯／攝影)
工作人員在處理牡蠣。(記者張慶雯／攝影)

維吉尼亞州大弗雷德里克斯堡日前在該市展覽會場舉辦年度牡蠣燒烤募捐(Benefit Oyster Roast)， 這項活動旨在造福大弗雷德里克斯堡社區的個人或家庭。

牡蠣燒烤募捐活動每年舉辦一次，今年邁入第 41 屆，本次主要為薩迪•桑切茲(Sadie Sanchez)募款。贊助單位是錦繡浸信會(Fairview Baptist)和 河濱俱樂部教會(River Club)與弗堡的麥克隆-洛根設備公司(McClung-Logan Equipment Company)共同主辦。

活動當天天氣晴朗，參與募款的人群踴躍，大約下午1時30分左右，募款的人群已經排成長隊。大家依序捐款、奉獻愛心。弗堡華人也積極參與募款活動。

募款活動開始，由牧師帶領大家祈禱。這次活動是為12歲女孩桑切茲籌款，她出生時就患有非語言性的腦性麻痺。但這並沒有阻止她成為一個快樂、充滿活力的女孩。她喜歡藝術、水療、購物和閱讀。她需要照顧才能進行所有的日常活動。她的15歲的姐姐和媽媽一起照顧她，桑切茲當天坐著輪椅現身募款活動。

主辦單位為大家準備了炸牡蠣、熱狗、麵包以及充足、新鮮的蒸牡蠣。大家獻出愛心同時，也品嚐剛出鍋的新鮮牡蠣。整個活動到下午五時告一段落。

華人也積極參與了牡蠣捐款活動。(記者張慶雯／攝影)
華人也積極參與了牡蠣捐款活動。(記者張慶雯／攝影)

世報陪您半世紀

華人

上一則

提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍

下一則

賓州2聯邦參議員 發聲支持美國攻擊伊朗

延伸閱讀

布碌崙華聯會慶馬年新春 氣氛熱烈

布碌崙華聯會慶馬年新春 氣氛熱烈
華康會布碌崙新春慶典 社區同樂

華康會布碌崙新春慶典 社區同樂
洛杉磯爆竹長跑人氣爆棚 貝斯大力推銷華埠

洛杉磯爆竹長跑人氣爆棚 貝斯大力推銷華埠
屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

熱門新聞

投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
觀光署每季也將在西雅圖台灣觀光服務分處舉辦兩場台灣觀光推廣講座，結合節慶或時節，如農曆新年、台灣燈會、第一次到台灣就上手等旅遊台灣遊程建議、單車與冬季溫泉等時令主題，系統性介紹台灣必訪景點與多元遊程。（觀光署提供）

台灣推觀光 西雅圖直飛機票優惠 住宿訂房也享折扣

2026-03-02 15:45

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘