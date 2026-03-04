維州弗堡年度牡蠣燒烤募捐 華人不缺席

工作人員在處理牡蠣。(記者張慶雯／攝影)

維吉尼亞州大弗雷德里克斯堡日前在該市展覽會場舉辦年度牡蠣燒烤募捐(Benefit Oyster Roast)， 這項活動旨在造福大弗雷德里克斯堡社區的個人或家庭。

牡蠣燒烤募捐活動每年舉辦一次，今年邁入第 41 屆，本次主要為薩迪•桑切茲(Sadie Sanchez)募款。贊助單位是錦繡浸信會(Fairview Baptist)和 河濱俱樂部教會(River Club)與弗堡的麥克隆-洛根設備公司(McClung-Logan Equipment Company)共同主辦。

活動當天天氣晴朗，參與募款的人群踴躍，大約下午1時30分左右，募款的人群已經排成長隊。大家依序捐款、奉獻愛心。弗堡華人 也積極參與募款活動。

募款活動開始，由牧師帶領大家祈禱。這次活動是為12歲女孩桑切茲籌款，她出生時就患有非語言性的腦性麻痺。但這並沒有阻止她成為一個快樂、充滿活力的女孩。她喜歡藝術、水療、購物和閱讀。她需要照顧才能進行所有的日常活動。她的15歲的姐姐和媽媽一起照顧她，桑切茲當天坐著輪椅現身募款活動。

主辦單位為大家準備了炸牡蠣、熱狗、麵包以及充足、新鮮的蒸牡蠣。大家獻出愛心同時，也品嚐剛出鍋的新鮮牡蠣。整個活動到下午五時告一段落。