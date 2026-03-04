提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍

我的頻道

記者王稚融／華府報導
攬才活動出席踴躍。(記者王稚融／攝影)
因應國際高等教育快速變動與全球人才流動趨勢，台灣教育部推動「高教美國攬才計畫(Meet Talent, Meet Taiwan)」，1日在華府達西酒店推出，吸引超過80名台灣留學生、學者及國際優秀人才參加。駐美代表俞大㵢也到場鼓勵學生、學者回台服務。

駐美代表俞大㵢。(記者王稚融／攝影)
教育部政務次長劉國偉。(記者王稚融／攝影)
本次活動由教育部政務次長劉國偉率領11所國立大學校長及國際長或學院院長代表出席，包括政治大學、中山大學、中央大學、中正大學、中興大學、成功大學、師範大學、清華大學、陽明交通大學、台北科技大學及台灣大學，透過面對面交流與媒合，積極延攬具國際經驗之教研人才來台任教與研究，提升台灣高教在全球市場的能見度與競爭力。

劉國偉介紹「人才永續計畫」政策目標及推動方向，說明高教攬才與留才整體布局，並提供就業金卡、研究經費及其他支持措施的英文資訊。他指出，台灣具備穩定研究環境、完善政策支持及優質生活條件，是國際學人長期發展的良好基礎。各大學校長及代表亦上台介紹校務與研究特色，讓學者更了解不同學校資源與發展方向。

活動亮點為現場一對一或對多面談，每位學者事先預約二至三所心儀大學，直接與校長或代表面談，遞交履歷，深入了解赴台工作、職涯規劃及研究資源。來自紐約的非裔席拉(Shaellah)主修財務，曾在中國一年，後又在台灣學習中文兩年，非常喜歡台灣的生活。來自新澤西的杜大衛(David)主修傳播，也曾在台灣學習中文，並擁有台灣金卡居留證，也希望透過這個活動，再回台灣找到合適的工作。

輔大生科系畢業，德國德勒斯登大學生物醫學博士的李為濬，目前仍在NIH進行博士後研究，當天也參與陽明交大、清華和北科大諮詢，也期待未來回台灣發展。

來自紐約的非裔席拉(Shaellah)與台北科技大學面談。(記者王稚融／攝影)
預約陽明交大面談的學人眾多。(記者王稚融／攝影)
來自新澤西的杜大衛(David，右一)與師大校長面談。(記者王稚融／攝影)
