弗堡華人舞蹈隊 訪太陽老人社區慶新年

觀眾與演員共舞東北大秧歌。（記者張慶雯／攝影）

弗堡華人舞蹈隊日前造訪瀑布太陽老人社區(Falls Sun Community)，為耆老獻上新春的祝福和精美的舞蹈。

舞蹈隊的全體成員在老師唐洪波率領下，到社區禮堂演出。社區經理Susan早早佈置好會場。十幾個大圓桌鋪上紅色的桌布，懸掛紅色中國大燈籠 ，牆壁上還張貼龍圖案的壁畫，一片喜氣洋洋，有位白人老太太還穿上了中國漢服同慶。

Susan特別從中餐館定了芥蘭牛、春捲、炒麵、香菇炒青菜、左宗雞、炒米飯、餃子等美食，場內大圓桌座無虛席，約有100多人參加了聯歡會。約瑟芬•德還用英文為大家介紹每種菜式的名稱、食材，以及寓意。

品嚐完大餐，接著中國舞蹈上場。約瑟芬•德女士用中英雙語為大家報幕，並且解說舞蹈意境。舞蹈隊共演出了多個節目，有德欣欣的笛子和葫蘆絲獨奏、張燕的「萬泉河水清又清」、Tina查的「花好月圓」、集體舞「梅花賦」、「花妖」、「初戀的地方」、「站著等你三千年」等，台下觀眾個個聚精會神欣賞，氣氛熱烈。

聯歡會的高潮是演員們邀請觀眾到台上來與他們共同跳起「東北大秧歌舞」，全場洋溢音樂聲、歡呼聲、笑聲。晚會在晚上7時在熱烈的掌聲中落下帷幕。

參與演出人員。（記者張慶雯／攝影）