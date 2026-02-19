無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

美國聯邦法官17日裁定，移民及海關執法局(ICE)不得再次拘留薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，理由是90天拘留期限已屆滿，且政府並無可行的遣返計畫。賈西亞的案件因去年遭誤遣返回薩爾瓦多而成為移民政策爭議焦點。自他被帶回美國後，一直抗爭國土安全部(DHS)提出的第二次遣返安排，該計畫擬將他送往多個非洲國家。

馬里蘭州聯邦地區法院法官辛尼斯(Paula Xinis)在裁定書中指出，政府「一次又一次空口威脅要將他遣送至非洲國家，卻幾乎沒有成功可能」。她寫道：「由此，本院輕易得出結論，沒有『充分理由相信』在可預見的未來能完成遣返。」

艾卜瑞可‧賈西亞在馬州居住多年，育有美籍妻兒，但青少年時期非法入境美國投靠已經成為美國公民的哥哥，因此他雖然可以合法居留與工作，但卻沒有身分。2019年，移民法官裁定，由於他在薩爾瓦多面臨曾威脅其家人的幫派危險，不得將其遣返回國。然而，去年他仍因行政錯誤被遣返。

在輿論壓力與法院命令下，總統川普政府於去年6月將他帶回美國，但同時在田納西州以人口走私罪名起訴他。他已否認相關指控。川普政府官員則表示，他不能留在美國，並在法庭文件中稱擬將其遣送至烏干達、史瓦帝尼、迦納或賴比瑞亞。

西尼斯法官在17日的裁定中指出，政府「刻意且毫無理由地忽視」唯一持續表示願意接收艾卜瑞可‧賈西亞作為難民、且他本人也同意前往的國家哥斯大黎加。

艾卜瑞可‧賈西亞的律師桑多瓦爾─莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)在法庭上主張，移民拘留不應成為懲罰手段。移民僅能為促成遣返而被拘留，若沒有可行遣返計畫，不得無限期羈押。

桑多瓦爾─莫申伯格17日在電子郵件中表示：「自法官辛尼斯去年12月中旬下令釋放艾卜瑞可‧賈西亞以來，政府一再設法試圖將他重新拘留。今天的裁決顯示，如果政府真的打算將他遣離美國，早就會把他送往哥斯大黎加。」

