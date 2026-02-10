川普白宮州長會議 2州長未獲邀引質疑

馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

總統川普 今年調整年度州長冬季會議邀請名單，將馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)與科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)排除在白宮 工作會議與總統晚宴之外；相較之下，儘管同樣與白宮關係緊張的加州州長紐森(Gavin Newsom)與伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)仍收到邀請，凸顯本屆會議罕見的政治選擇性，引發跨黨派爭議。

這場年度冬季州長會議向來是美國政治中少數仍維持跨黨合作傳統的場合，行程包括在白宮舉行的政策會談，以及由總統主持的黑領結晚宴。然而，今年白宮決定將民主黨 州長排除在工作會議之外，被視為打破歷屆民主、共和兩黨總統皆遵循的慣例。

全美州長協會(National Governors Association，NGA)代理執行長塔圖姆(Brandon Tatum)發表聲明指出，對白宮將活動轉為黨派性場合感到失望。他表示，取消個別州長參與白宮會議的邀請，削弱了聯邦與州政府合作的重要機會。

據兩名民主黨官員透露，隨著摩爾與波利斯被排除在晚宴名單之外，已有多位州長重新評估是否仍將出席今年的活動。消息人士指出，兩人並未事先被告知排除原因，也未接獲白宮任何正式說明。

摩爾與波利斯過去皆曾公開批評川普政府政策，並與白宮多次交鋒。不過，並非所有與川普關係緊張的民主黨州長都遭排除，例如加州州長紐森與伊利諾州州長普立茲克仍收到邀請。

普立茲克幕僚則表示，他原本就未預期前往白宮，主因是去年聯邦移民執法行動引發爭議，導致他與川普政府關係持續緊張。

科羅拉多州州長發言人魏曼(Shelby Wieman)形容白宮的做法是「令人失望的決定」，並表示波利斯一向願意跨黨合作，解決州與國家面臨的重大挑戰。

值得注意的是，這場原本以政策討論為核心的州長年度聚會，正值州長與全美州長協會關係緊張之際。伊州等部分州已停止繳交協會會費，抗議協會未就川普政府去年未經州長同意派遣國民兵進駐伊州一事公開反對。

普立茲克發言人表示，無論白宮由誰執政，州長權限與州政府主權都應受到尊重，並批評全美州長協會在關鍵時刻未能展現應有立場。

全美州長協會則將此次風波歸因於行政部門領導失當。塔圖姆表示，協會將持續服務所有州長、促進政策合作，但白宮今年選擇不再扮演促進跨黨對話的角色。