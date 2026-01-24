ICE執法升高社區恐懼 馬州蒙郡議會提「禁止蒙面法案」

蒙郡議會20日提出「禁止ICE蒙面法案」。(路透)

馬里蘭州蒙哥馬利郡議會日前提出兩項與移民 執法相關的法案，旨在限制聯邦移民暨海關執法局(ICE )在地方的執法方式。提案背景是近期社區內對聯邦移民執法行動的恐懼升溫，已對教會與校園日常運作造成明顯影響。

郡議員賈萬多(Will Jawando)提出了「禁止ICE蒙面法案」(Unmask ICE Act)，規定聯邦、州及地方執法人員在執行職務時不得配戴口罩或蒙面裝備，但保留特定例外情況。另一項由郡議員明克(Kristin Mink)提出「郡核心價值法案」(County Values Act)，則要求執法人員必須持有司法搜索令，才能進入郡政府設施的非公開區域，並禁止ICE進入郡政府所屬的停車場、停車庫及空置土地。

兩項法案已於20日的郡議會會議中完成提出程序，接下來將安排公聽會，蒐集公眾意見。相關聽證日期目前尚未公布。

支持法案的民眾指出，推動立法的原因在於社區普遍瀰漫的不安情緒。長期活躍於教會社群的非裔 阿莫斯．馮(Amos Fon)表示，他近來走訪蒙哥馬利郡多間教堂時發現，原本擠滿信眾的教會如今明顯冷清。

他說，「人們不是失去了信仰，而是因為害怕才不敢來，」而恐懼並非源自教會本身，而是對ICE執法行動的擔憂。

類似情況也出現在校園。塞內卡谷高中(Seneca Valley High School)學生馬普(Jeriane Martinez Mapp)表示，班級學生人數減少、走廊變得空蕩，並非因為學校環境不友善，而是學生感到自己成了被鎖定的對象。

在紐波特米爾中學(Newport Mill Middle School)負責英語學習發展的教師達爾加希(Orchid Dargahi)也指出，教學的基本前提是讓學生感到安全，但這一點正逐漸動搖。她說，「在教學生怎麼寫段落之前，我得先回答他們的問題：『ICE 可以直接進入我們學校嗎？』」

支持上述兩項法案者表示，正是這樣的恐懼氛圍，促使郡議會必須透過立法回應社區憂慮，重新建立居民對公共空間與教育環境的安全感。