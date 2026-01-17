維州首位女州長 史潘柏格今就職

維吉尼亞州候任州長史潘柏格(Abigail Spanberger)。(史潘柏格官方臉書)

維吉尼亞州 候任州長史潘柏格(Abigail Spanberger)17日將宣誓就職，屆時將創下歷史，成為該州首位女性州長。隨著史潘柏格與新澤西州 州長當選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)勝選，美國目前將有14位女性州長。

史潘柏格去年11月擊敗共和黨候選人厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)，成為維州 第75任州長。她的就職典禮訂於17日中午在里奇蒙舉行，主題為「團結邁向維吉尼亞的未來」(United for Virginia's Future)。

瑪麗華盛頓大學政治學教授法恩斯沃斯(Stephen Farnsworth)表示，維州數月前便已確定將由女性出任州長，「但當這一刻真正到來時，將成為維州政治史上的重要里程碑。」

史潘柏格在接受美聯社訪問時坦言，她仍在消化這項歷史性時刻所代表的意義。隨著史潘柏格與新澤西州州長當選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)勝選，美國目前將有14位女性州長。不過，羅格斯大學「美國女性與政治中心」研究主任迪特瑪(Kelly Dittmar)指出，女性在州長層級仍明顯不足。

迪特瑪表示，這顯示政治進展正在發生，因為這些女性並非突然崛起，而是長期累積政治資歷，與男性候選人走過相似的從政歷程。在維州，哈什米(Ghazala Hashmi)也當選為副州長，成為該州首位當選全州公職的印度裔美國人。

迪特瑪指出，許多女性州長曾在州議會或國會任職，這些職位往往是通往更高公職的重要跳板。

不過，迪特瑪也指出，政黨內部的「把關機制」仍是女性參選的重要挑戰，但近年來政黨領導層已逐漸看見包容性帶來的政治效益。她補充，多數女性候選人並不以「創造歷史」作為主要訴求，而是聚焦選民關心的實質議題，並聚焦自身專業能力；性別議題則多從其人生經驗與家庭角色切入。

就職前夕，史潘柏格也公布多項重要人事任命。她提名康威(Jenna Conway)出任州教育總監，並任命安德魯斯(Connor Andrews)為副秘書長。此外，曾任州長辦公室農業與林業助理廳長的陳納莉(Carrie Chenery)則被任命為商業與貿易廳長。