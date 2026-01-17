我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

大華府農曆春節大遊行2/22登場 60支隊伍報名

記者王稚融／華府報導
副主席余秀雯(左二)及陸偉彥(左一)聯合主持，陳彥夆(右)致詞。(主辦方提供)
主辦一年一度的大華府農曆春節大遊行的美京中華會館宣布，這場將在2月22日登場的盛大活動，已有60支隊伍報名參加，更歡迎僑學界及國際友人到場共襄盛舉。

中華會館2026年新屆第一次議職員會議在副主席余秀雯與陸偉彥主持下舉行，會中針對遊行分組分工進行詳細討論確認。駐美代表處领務副組長陳彥夆及僑教中心副主任李佳蓉全程參與，並表示將全力配合籌辦活動。前會館主席、現任中華社區基金會董事長李治瑞也報告了遊行、慶典及聯歡會的相關分工，表示每位議職員與義工務必做好本職工作。

大遊行將於當天下午1時集合、2時出發，3時舉行慶典大會，4時半燃放長串鞭炮，5時及6時半分別在中國城大酒樓與馬州漢宮大酒樓舉行僑宴聯歡會。遊行隊伍豐富多元，包括馬車、舞龍舞獅、鼓樂隊、小丑隊、傳統服飾隊、電音三太子、華埠小姐、春聯、馬年小燈龍等。今年已有60支隊伍報名參加，包括台灣原住民小朋友合唱，展現多元文化與熱鬧氣氛。

中華會館表示，農曆春節大遊行是大華府地區最具中華文化特色的年度盛事，也是海外華人最有節慶氣氛的活動之一，歡迎大華府地區及鄰近城市人士踴躍出席。

美京中華會館日前舉行2026年新屆第一次議職員會議。(主辦方提供)
華府 春節 華埠

