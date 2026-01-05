林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

我的頻道

本報華府訊
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。
為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性物質造成琺瑯質去礦物化(Demineralization)，而在牙齒表面形成破洞，即有蛀牙。同時造成牙齦發炎容易流血或腫脹。實驗報告顯示如牙菌斑存留在牙齦上超過24小時牙齦將會開始發炎，72小時後開始鈣化為結石並造成琺瑯質脫鈣形成蛀牙外，初期會造成牙齦炎，如未即時定期潔牙治療，牙齦炎將近一步造成牙根週圍齒槽骨質因慢性發炎溶解流失，成為牙周病。嚴重齒槽骨消失造成牙根暴露，對冷熱過敏及牙齒鬆動，因牙周病造成的齒槽骨流失不會再長回原高度，即使接受植骨手術，重建齒槽骨高度效果也極其有限。當牙根周圍因齒槽骨過低而鬆動後，很難避免拔除牙齒的命運。為避免上述各種由牙菌斑造成的口腔疾病。定期潔牙是最經濟有效的對策。

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士經驗豐富，診所設備非常先進，最新低輻射劑量數位X光機、最新自動高壓蒸氣消毒，設備優良，主治:採用最優植牙 Nobel Biocare、各式假牙、根管治療、牙周病、牙科美齒、無創拔牙、補牙、牙科急診、成人、兒科定期口腔保健、透明矯正牙套。如您有關於牙齒及口腔保健的問題，可電林錦琇、詹翔嵐牙醫博士預約:240-669-9545，Executive Dental Care LLC，地址: 6225 Executive Blvd. North Bethesda, MD 20852。

