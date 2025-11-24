我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師。
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師。

位於維州Annandale韓一中醫院的延泰欽醫師，研究中醫多年，經驗豐富，採用針灸、推拿、中藥來治療各種痛症，延醫師取得針灸學碩士、中醫學博士及上海中醫藥大學本科博士，擁有維州、加州針灸執照、NCCAOM執照、中國中醫師執照及師從石氏傷科的石印玉和詹紅生教授(上海中醫藥大學附屬曙光醫院)。再者延醫師是100年歷史的醫家，祖父延盛熙，父親延圭爽在韓國開設診所50年，被提名為韓國108位最傑出醫生之一。雖然延醫師來自韓裔，但能操流利中文，於上海中醫藥大學畢業，精通中國文化，延醫師態度親切誠懇，絕對是理想的治療中心。

延泰欽醫師主治坐骨神經痛、腰，頸椎病、五十肩、婦科、疑難雜症、減肥、治療各種過敏引起的疾病。延泰欽醫師擁有16年臨床經驗，擅長「中老年各種疾病」。而診所受理「交通事故」病人、接受各種醫療保險、交通事故保險，接受自費，老人折扣 Discount。診所備有24小時電話服務。

以下是維州賴小姐親述她的經歷，她的右肩膀以及左手掌指頭疼痛，家庭醫生診斷為風濕性關節炎，後來詳細照X-ray，報告出來是正常。後來轉介到專科醫生，左手手指診斷為「腱鞘炎」，右肩膀診斷為「五十肩」，注入類固醇及做8次物理治療，並沒有效果。後來做了磁力共振(MRI)，決定開刀，但開刀後，情況更壞，做了8次物理治療，連眼睛也產生複影。後來又聽另一專科醫生意見，照超音波，注入類固醇及做8次物理治療，最後因進步太少，所以推薦賴小姐看中醫嘗試針灸及推拿療法。賴小姐後來看到世界日報的文章到延醫師診治，不但她的保險能接受，而且延醫師持有中醫執照，讓她很放心給延醫師治療。延醫師替她檢查，採用針灸、照遠紅外線及通過電療，延醫師很細心，調整到病人適當強度。拔針之後做推拿，而賴小姐強調這些針一次性，每一次都是全新的。推拿完後，貼一塊電療貼片，加強通血絡。延醫師提醒她不要吃冰涼的東西，並且要繼續做物理治療。賴小姐到延醫師第四次時候，病情有顯著改善。頸椎兩邊同時接受推拿，剛開始的時候，左邊不痛、右邊痛，到了第四次的時候，左右都不痛，第七次的時候，賴小姐已可以自己開車。第十次的時候，本來她的手是舉不起來，現在手能舉起來，並能梳頭、洗頭、做家庭事務，有很大的進步。她非常感激延醫師的診治，並稱讚他醫術精湛、醫德高尚，而且非常有耐心及愛心，從他問診的詳細及細心的治療，便可見一斑。

韓一中醫院(Hanil Oriental Medicine For Acupuncture & Herb) 延泰欽醫師主診，電話:703-642-6066，地址:7345 McWhorter Pl. unit 101, Annandale, VA 22003，營業時間:週一至週五 9:00am-6:00pm，週六請預約，晚上出診請先預約。

醫療保險 維州 韓裔 加州 關節

上一則

冷凍火雞價格穩 新鮮火雞續漲 批發價較去年增81%

下一則

卡波雷市燈節12／6回歸 點亮歐胡島西岸節慶氛圍

熱門新聞

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台