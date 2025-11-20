15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪

One Fair Wage組織表示，生活成本增，現行最低時薪已經無法匹配一般勞工的實際開銷，因此積極在馬里蘭州推動最低時薪25元的倡議。(pexels)

一項旨在將馬里蘭州 最低工資提升至每小時25元的全州倡議正獲得新進展，此提案可能成為馬州 史上最重要的工資辯論之一。該提案由全國倡議組織One Fair Wage領導，若成功，將修改州憲法，取消對小費 工作者及青少年勞工的不同時薪給付標準，使馬州成為全美最低工資最高的州。

該倡議案的志工本周已在全州展開簽名行動，目標是將這項工資調升提案放上2026年選票。若籌得足夠簽名，州議員將決定是直接交由選民表決，或自行通過這項調升。

支持者指出，目前馬州的每小時最新薪資為15元，並無法匹配實際生活成本，尤其對面臨住房、食物、交通及托育費用上漲的家庭而言，更顯吃力。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)長期以來的最低工資水準高於州法規定，因為郡政府將工資與通膨掛鉤，多數勞工實際薪資已顯著高於州標準。

其中大型雇主(員工51人以上)的薪資為每小時17.65元，中型雇主(員工11–50 人)為每小時16元，員工10人以下的小型雇主則為每小時15.5元。即便如此，地方官員仍承認勞工面臨生活壓力。該郡的家庭中位收入約12.5萬元，但兒童貧困率仍達 7.1%，凸顯工資與實際生活成本之間的落差。

蒙哥馬利郡議員Natali Fani-González表示，郡內的經驗證明提高薪資可行。Fani-González說，「生活成本高，民眾在支付住房、食物及托育費用上都很吃力，尤其對有小孩的家庭而言。」談到餐飲業與小企業對每小時25元工資可能造成的衝擊，她說：「我期待馬州議會就此議題展開討論，包括委員會工作會議，看看後續發展。」

包括商業團體與餐飲業主等反對該倡議者則警告，大幅調升時薪至25元可能引發多重問題。首先，消費品價格可能上升，其次，小型企業的利潤可能被進一步擠壓，甚至可能導致招聘減少或加速自動化。他們主張，任何調整應循序漸進，並提供小型企業相應支援，以減輕潛在衝擊。

據悉，倡議組織需要獲得10萬簽名才能讓提案加入選票。如果成功，2026年的選民或州議員將決定馬州是否成為全美首個最低工資達每小時25元的州，這一決定將影響數十萬勞工的薪資水平。