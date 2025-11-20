我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
One Fair Wage組織表示，生活成本增，現行最低時薪已經無法匹配一般勞工的實際開銷，因此積極在馬里蘭州推動最低時薪25元的倡議。(pexels)
One Fair Wage組織表示，生活成本增，現行最低時薪已經無法匹配一般勞工的實際開銷，因此積極在馬里蘭州推動最低時薪25元的倡議。(pexels)

一項旨在將馬里蘭州最低工資提升至每小時25元的全州倡議正獲得新進展，此提案可能成為馬州史上最重要的工資辯論之一。該提案由全國倡議組織One Fair Wage領導，若成功，將修改州憲法，取消對小費工作者及青少年勞工的不同時薪給付標準，使馬州成為全美最低工資最高的州。

該倡議案的志工本周已在全州展開簽名行動，目標是將這項工資調升提案放上2026年選票。若籌得足夠簽名，州議員將決定是直接交由選民表決，或自行通過這項調升。

支持者指出，目前馬州的每小時最新薪資為15元，並無法匹配實際生活成本，尤其對面臨住房、食物、交通及托育費用上漲的家庭而言，更顯吃力。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)長期以來的最低工資水準高於州法規定，因為郡政府將工資與通膨掛鉤，多數勞工實際薪資已顯著高於州標準。

其中大型雇主(員工51人以上)的薪資為每小時17.65元，中型雇主(員工11–50 人)為每小時16元，員工10人以下的小型雇主則為每小時15.5元。即便如此，地方官員仍承認勞工面臨生活壓力。該郡的家庭中位收入約12.5萬元，但兒童貧困率仍達 7.1%，凸顯工資與實際生活成本之間的落差。

蒙哥馬利郡議員Natali Fani-González表示，郡內的經驗證明提高薪資可行。Fani-González說，「生活成本高，民眾在支付住房、食物及托育費用上都很吃力，尤其對有小孩的家庭而言。」談到餐飲業與小企業對每小時25元工資可能造成的衝擊，她說：「我期待馬州議會就此議題展開討論，包括委員會工作會議，看看後續發展。」

包括商業團體與餐飲業主等反對該倡議者則警告，大幅調升時薪至25元可能引發多重問題。首先，消費品價格可能上升，其次，小型企業的利潤可能被進一步擠壓，甚至可能導致招聘減少或加速自動化。他們主張，任何調整應循序漸進，並提供小型企業相應支援，以減輕潛在衝擊。

據悉，倡議組織需要獲得10萬簽名才能讓提案加入選票。如果成功，2026年的選民或州議員將決定馬州是否成為全美首個最低工資達每小時25元的州，這一決定將影響數十萬勞工的薪資水平。

馬州 小費 馬里蘭州

上一則

大紐約台灣主流教師聯誼會 分享回台參訪經驗

下一則

駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路

延伸閱讀

馬州初中生參訪華府僑教中心 認識台灣歷史文化

馬州初中生參訪華府僑教中心 認識台灣歷史文化
錯誤分類員工、拖欠工資 好市多、承包商遭罰87萬元

錯誤分類員工、拖欠工資 好市多、承包商遭罰87萬元
移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比

移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比
住房負擔成遷徙主因 馬州流失2.3萬居民

住房負擔成遷徙主因 馬州流失2.3萬居民

熱門新聞

約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
帶領移民執法隊伍的海關與邊境保護局指揮官博維諾(中)，據悉將轉往夏樂展開新一波行動。(路透)

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

2025-11-14 09:09

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據