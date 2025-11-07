我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

華府國建會聯合研討會 探討人工智能

記者王稚融／馬州報導
主講者。(記者王稚融／攝影)
2025年華府國建會聯合年度研討會日前在馬里蘭大學舉行， 主要探討生成式人工智能與機器人技術的融合，及如何塑造自主系統的未來。

楊靜芬(前排左起)、楊懿珊、楊琇雅、李偉志與出席者。(記者王稚融／攝影)
該討會吸引線上線下100多位研究人員、工程師、學生參加。活動由華府國建會主辦，中華民國國科會和馬大商學院(Robert H. Smith School of Business)合辦，國建會會長楊靜芬致詞表示，研討會也是為參與者提供學習、交流思想、分享觀點並就相關主題提出建議的平台。駐美國經濟文化代表處副代表楊懿珊也應邀迎詞。

國建會會長楊靜芬致詞。(記者王稚融／攝影)
副代表楊懿珊。(記者王稚融／攝影)
研討會由馬里蘭大學臨床副教授李偉志博士主持。上午的議程包括主題演講和小組討論，主題演講的專家包括喬治·梅森大學梅森自主與機器人中心副教授Cameron Nowzari博士、馬里蘭大學機器人中心主任Ryan D. Sochol博士、哥倫比亞特區大學智能與機器人中心Anshu Saxena Arora博士與Amit Arora博士。

下午的論壇和小組討論參與演講的專家包括喬治·華盛頓大學兼職教授蕭一白談人工智能時代的創新與資本市場、Kick Robotics, LLC首席技術官Johnny Crupi談從自主感知機器人到人工智能感知、馬里蘭大學助理研究工程師嚴惟果談仿生自主水下機器人的多模態感知與控制、美國大學教授Aref Zahed談人工智能機器人如何重新定義我們的世界、美國國會圖書館數字戰略總監Natalie Buda Smith談如何整合智能時的治理與工作轉型、及哥倫比亞特區首席技術官辦公室總法律顧問Todd Smith談正當程序下法院允許哪些AI自動化。

贊助該會的中華民國台灣駐美國代表處科技組組長楊琇雅表示，希望台灣先進芯片還有精密機械的強項，藉由該硏討會及多方面拜會和參訪、經驗分享，串起兩邊研究人員的交流，鎖定更多面向的技術交流和合作。

人工智能 中華民國 華府

新澤西RWJBH華人醫療服務部成立15年 嘉賓見證里程碑

入籍考試變難 費城移民服務卻縮水

