玄學基礎(6)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

接下去我想和大家講的是，樹有根，水有源。有緣才來，緣很深的就成一家子，比方說前世你們緣分很深，這輩子就是爸爸媽媽、兄弟姐妹、哥哥姐姐這種關係；如果緣很淺的話，這輩子就做成朋友遠親啦。夫妻其實在一起，講的好聽點就是夫妻緣分，講的難聽點就是冤家。古時候就叫冤家。但是這個冤家有善緣，也有惡緣。這個叫無緣不來。今天你們結婚了你就是他的冤家。

為什麼有的夫妻吵了一輩子，他們不會離婚？被先生罵了一輩子，她也不會離婚，這是為什麼？為什麼有的人在一起，結婚之前這段時間感覺特別好，結婚之後，你講一句話我都覺得討厭；你做一件事情我就覺得麻煩，兩個人整天吵架，這是為什麼？這就是個很大的問題，就是說緣分到了，到這個時候就會吵架，所以說吵架的時間有個定律的：一般三年、五年，三年當中會連續走衰運，夫妻感情不好；三年之後就會好一段時間，這段時間一般也是三年到五年。這個三年到五年過後，再下一次又會再吵。但是不要忽視另一個問題就是：每逢清明之前很多人會生病，很多人會不舒服頭痛；還有七月鬼節的時候、還有中國人講的冬至之前，過世的亡人祖宗一般都會來的，你們是看不見的。但是很多稍微有點修煉的人會做夢做到。比方說大家都會做夢，你說了：“我今天夢到我的奶奶了，啊呀，今天她托夢給我了。”那麼你問盧台長怎麼辦？很簡單，她托夢給你，你如果能夠幫她念經超度，她就很高興；但是你不會念經不會超度的話，你接下來會頭痛不舒服，然後接下來會吵架。

再講一點，夫妻吵架的事，有時候你們看不出來，就是這兩個人在吵架的時候，對方或某一位不管是男的還是女的身上有東西，這個東西是什麼？大家都明白，就是身上的鬼魂——他自己的冤親債主或者是他自己過世的爸爸媽媽或者是爺爺奶奶。當一對夫妻在吵架的時候，我就很清楚地看見一個老年的長者，臉很難看，就像人家說是走的時候、過世的時候那種樣子，正趴在他太太的身上。這個太太平時很溫柔很好，從來都不和先生吵架的，為什麼今天會像發了瘋一樣的指著他先生罵，會講出很多自己都不能接受的語言，從來沒有這樣的，為什麼她今天會對我這個樣子罵，而且講這些最難聽的話，而且罵的時候手都指著，那個樣子簡直不像她；反過來講我也看到很多先生也是這樣。這個就是他（她）身上有東西。

(因篇幅所限，下次再續)

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