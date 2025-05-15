世華工商婦女會 談斜槓人生分享經歷

「斜槓人生–創造無限可能」吸引許多人出席。(主辦方提供)

為鼓勵在地僑青拓展職涯視野、增進人脈資源並加深對商會活動的認識，世界華人 工商婦女企管協會巴爾的摩分會日前與華府 成大校友會及僑教中心，主辦「斜槓人生–創造無限可能」主題活動。

這次活動由兩個主題組成-加盟與品牌建立學習分享和斜槓人生經驗分享。加盟與品牌建立學習是由汪良元和林金地分享他們隨僑委會策畫的台灣連鎖加盟產業參訪團見聞。汪良元顧問深入剖析三家台灣餐飲品牌如何憑藉精準定位與持續創新，打造堅實穩定的品牌體驗。

汪指出「好品牌，靠清楚的定位與穩定的體驗；好加盟，靠可複製的系統與可靠的夥伴」，林金地則以多年餐飲創業經驗，分享「有好點子更要勇敢創業，並用心經營。」的實務建議。

三組斜槓青年代表由訪談的方式，暢談他們如何在主業外另闢蹊徑。Amy Yin and Paul Chen從事食品安全專業工作之餘還是Youtuber，他們並分享疫情 期間啟動「Franky WooWoo」頻道、以台灣球迷視角報導美國職棒動態的心路歷程。

Emily Yang現在國防業任職專案財務專員，憑藉大學時期經營網拍與電商的經驗，創辦「愛蜜莉的華府揪團趣」美食團購平台，她分享時間管理、廠商溝通與品質控管之挑戰與對策。Emily說，「人生再忙，也要忙的開心，角色再多也要活的有趣，人生不應該被單一角色定位，斜槓的第一步就是我想試試看，勇敢邁開腳步。」

獨立家庭財務顧問李玉璜，則回顧自16歲起投資理財、歷經2008年金融海嘯啟發後考取專業執照的經歷，他也嘗試過兼職不同工作如Uber、房地產等，兩年前正式將家庭財務顧問轉正職。李玉璜也給

想開始斜槓的朋友提供建議 「Follow your heart，你才能感受真正的熱情」以及「少做紙上談兵，多下水操作」的實戰建議。