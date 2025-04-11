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余風釆堂總堂一行 拜訪美京中華會館

記者王稚融／華府報導
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余風釆堂總堂人員拜會華府中華會館，受到會館主席徐腕佑(左三)歡迎。(主辦方提供)
余風釆堂總堂人員拜會華府中華會館，受到會館主席徐腕佑(左三)歡迎。(主辦方提供)

美京中華會館日前召開月例會，會中除了會館會務、財政提報財務狀況以及五月中上旬返台參訪團準備工作等，刻正在華府召開年會的余風釆堂總堂成員也在當天到訪，會館人員熱烈歡迎，雙方相談甚歡。

會館月例會由主席徐腕佑、副主席余秀雯聯合主持，首先由徐腕佑報告會館近期會務，會館財政人員李偉文報告近幾年會館漸入佳境的財務狀況，負責五月中上旬中華會館返台參訪團行程的李治瑞則報告訪團相關事宜。

此外，國民黨美京分部將在4月底在華府承辦國民黨駐美總支部第30屆委員會的期中會，陳惠青邀請大家參加26日的僑宴。

曾任中華會館副主席及余風采堂主席的余啟輝，安排余風釆堂總堂人員拜會中華會館，一行人來到華樂大廈的中山廳熱烈交流。徐腕佑致歡迎詞並以會館小會旗相贈，美國余風釆堂總堂美西總長余民輝代表接

受，隨後由余民輝以及美東副總長余世儏、元老余國恩分別致詞感謝美京中華會館的熱誠接待。

席間，中華會館元老黃浩源、華埠發展公司董事長李治瑞、、等人亦相繼致詞，大家相互簡介自己所代表的社團，現場氣氛溫馨。

余風釆堂總堂人員拜會華府中華會館。(主辦方提供)
余風釆堂總堂人員拜會華府中華會館。(主辦方提供)

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