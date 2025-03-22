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6成投川普 馬州1郡憂聯邦裁員影響經濟

特派員黃惠玲／綜合報導
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林達咖啡館(Linda 's Café)老闆說，由於聯邦雇員都回到辦公室上班，使該餐廳的早餐用餐顧客明顯減少。(林達咖啡館臉書截圖)
林達咖啡館(Linda 's Café)老闆說，由於聯邦雇員都回到辦公室上班，使該餐廳的早餐用餐顧客明顯減少。(林達咖啡館臉書截圖)

馬里蘭州聖瑪麗郡(St. Mary's County)近六成選民在2024年總統選舉中，把票投給了川普。不過，就在川普第二任期開始兩個月後，當地部分選民對帕圖克森特河海軍航空站(Patuxent River Naval Air Station)的聯邦職位裁減，表示了擔憂。

當地媒體WTOP日前在雷辛頓公園(Lexington Park)與加州鎮邊界的林達咖啡館(Linda 's Café)，訪問了幾位選民對於川普上任60天的感受，店內一名軍事承包商顧客說，「我還不確定，我打算先觀望一下，我們長期以來用一種方式做事，的確效果並不好，」但他不否認這種改變是巨大的。

當地許多選民表示，拜登政府時期的通貨膨脹是川普再次當選的主要原因。另一名在附近開了一家牛排館的顧客說，「總體來說，當時有很多樂觀情緒，很多人希望事情能朝著正確的方向發展，但現在我覺得有很多不確定性。」

聖瑪麗郡約10%的勞動力是聯邦雇員，近期的聯邦職位裁減以及川普政府要求員工返回辦公室的命令，讓該地區處於動盪之中。軍事承包商說，「大多數時候，我們想要改變，但又希望這種改變影響別人，而不是自己，但這次影響了很多人。」傳統上支持共和黨的該郡， 許多川普選民因聯邦政府持續縮編而失業。

牛排館老闆則擔心附近的帕圖克森特河海軍航空基地的不確定性，可能會對聖瑪麗郡經濟帶來衝擊。他說，「很多人的工作岌岌可危，而該基地就像是我們的經濟支柱，所以，任何對那個基地的壓力或威脅，都會對我們社區造成傷害。」

林達咖啡館老闆帕爾欽斯基(Linda Palchinsky)表示，從新冠疫情開始，她的許多顧客都是在家工作的帕圖克森特河基地員工，他們會順路來吃早餐，但現在，他們急著趕去基地上班，因為現在進基地的交通十分壅堵。

至於她個人對川普政府前60天的看法？「我很久以前就學會了不在生意中討論政治或宗教。我只是說『早上好，謝謝光臨，我很感激』，就這樣結束話題。但我確實聽到了很多，」她說。

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