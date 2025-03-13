我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

兒科醫生示警：麻疹派對有風險 不要參加

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麻疹病例在疫苗接種率低的社區增加。(CDC)
麻疹病例在疫苗接種率低的社區增加。(CDC)

華府地區的一位兒科醫生警告，坊間藉由「麻疹派對」的活動讓孩子接觸病毒以建立免疫力做法，具有一定的危險，醫生表示，接種疫苗才是預防麻疹的最佳方法。

全美各地未接種疫苗的兒童和成人陸續出現麻疹疫情。國家兒童醫院的兒科醫生迪克森(Gabrina Dixon)表示，「人們可能忘記了2025年初已有一名兒童死於麻疹。如果你不想生病，就必須做好預防，而預防的最好方法就是接種疫苗。」

雖然華府尚未出現「麻疹派對」的案例，但病例最多的德州已對此類聚會發出警告。

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的數據，由於疫苗的使用，麻疹病例早在2000年被列為已經根除的疾病。如今接種麻疹疫苗的幼兒園兒童比率跌到至95%以下，並且持續下降。

迪克森說，數字不會說謊，「我們看到在疫苗接種率非常低的社區，人們正在感染麻疹。」

一些人主張讓孩子接觸患有疾病者可以建立免疫力，同時也以為疫苗也會讓人感染疾病。迪克森澄清，這種說法是錯誤的。

迪克森指出，如果有人在接種疫苗後不久生病，很可能是因為他們在疫苗完全生效之前就已經感染了疾病。她說，接種疫苗後，通常需要兩周時間，身體才能建立防禦機制來對抗疾病。

她表示，讓年幼的孩子接觸疾病的做法尤其令人擔憂，因為父母可能並不完全了解孩子的健康狀況，「這可能導致孩子死亡，因為他們免疫力低下，或者會引發嚴重的疾病，導致他們住院。我們唯一應該參加的派對就是接種疫苗。」

根據迪克森的說法，麻疹的症狀起初類似感冒：高燒、流鼻涕、咳嗽、流淚，然後會出現典型的皮疹。

迪克森鼓勵尚未接種疫苗的人接種麻疹疫苗。如果不確定自己是否在童年時接種過疫苗，可以通過血液檢查來確定是否受到保護。任何在1968年之前接種過疫苗的成年人，則可能需要接種麻疹加強針。

疫苗 免疫力 華府

上一則

北美洲台商會聯合總會 華府拜會國會參眾議員

下一則

過敏者留意… 新州今春花粉恐增20% 5月達高峰

延伸閱讀

台灣飛洛杉磯 有麻疹患者 曾到華人區美甲店、超市

台灣飛洛杉磯 有麻疹患者 曾到華人區美甲店、超市
洛城居民首度確診感染麻疹 曾到LAX機場 這些人恐中招

洛城居民首度確診感染麻疹 曾到LAX機場 這些人恐中招
參加麻疹派對增強免疫力 兒醫警告有風險

參加麻疹派對增強免疫力 兒醫警告有風險
疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究

疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究

熱門新聞

一名顧客在俄州一家墨西哥餐廳的帳單上，寫下「我希望川普驅逐你們」的字樣。(gofundme截圖)

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

2025-03-06 10:09
一名14歲少年7日晚間在新澤西州紐瓦克（Newark）與警方爆發槍戰，警方一殉職一重傷。圖為事發後警方封鎖現場。（美聯社）

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

2025-03-08 11:34
約翰霍普金斯大學旗下的JHPIEGO，自1970年代以來一直與 USAID 密切合作，現已停止多項國際健康項目。(JHPIEGO臉書截圖)

聯邦終止8億經費 約翰霍普金斯大學準備裁員

2025-03-12 09:03
姜瑞意圖在維州教堂發動大規模槍擊認罪。(威廉王子郡警局)

攜裝滿子彈槍枝到教堂 維州華男意圖大規模槍擊認罪

2025-03-07 10:21
伊州社福廳曾多次呼籲持Link卡的民眾更新密碼確保帳戶安全。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦停止支援 糧食券遭盜刷不再補償 受害民眾陷困境

2025-03-10 13:06
伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？