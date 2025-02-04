香港城大前校長郭位訪維州 分享高等教育理念

香港城市大學前校長郭位博士在華府演講，吸引許多人士參與。(記者王稚融／攝影)

香港 城市大學前校長郭位博士日前訪維吉尼亞州 ，並陸續在喬治梅森大學、華府 僑教中心舉行演講，他在活動中分享他對高等教育的概念，探討如何建立「教研合一」，也提到如何運用數學模式來幫助生活行為模式等有趣分析。

在僑教中心的演講「大師專題演講與座談會」，是由駐美代表處科技組贊助與華府國建會主辦，台、清、交和成大校友會協辦。

國建會會長楊靜芬、駐美代表處科技組組長楊琇雅組長表示，近年科學技術進步神速，對高等教育是機會也是挑戰，期待郭位藉由跨領域合作能力與全球視野寶貴經驗，提供系統性的解決問題的方向。

郭位畢業於台灣清大核工系，擁有堪薩斯州大工業工程博士學位，同時也是美國國家工程院院士，他2008年至2023年擔任香港城市大學校長，帶領該大學在各項排名中躋身全球前100名。

郭位曾歷時三年製作了「大問於市：與全球頂尖校長對話」系列節目，訪談了全球30位著名高等學府和六位中學的校長。當天也播放了高系列節目的部分精華，聚焦郭位從大學的社會職能、全球化、教學研究合一和政教分離四個範疇，分享他對高等教育的概念。探討如何建立「教研合一」。

郭位表示，跨領域合作非常重要，以科技的引入在產學合作、創新應用等，高等教育與人才培育需要有新時代之思維及創見。

活動後半場由陳俊宏教授擔任引言人，並由郭位、馬大史密斯商學院副教授李偉智、企業家和私募基金管理人蕭一白、核子工程師王瑞渝和馬大化學系博士侯選人歐柔岑座談。活動中郭位並將「高等教育的心盲」著作送給與會人士。