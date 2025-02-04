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香港城大前校長郭位訪維州 分享高等教育理念

記者王稚融／華府報導
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香港城市大學前校長郭位博士在華府演講，吸引許多人士參與。(記者王稚融／攝影)
香港城市大學前校長郭位博士在華府演講，吸引許多人士參與。(記者王稚融／攝影)

香港城市大學前校長郭位博士日前訪維吉尼亞州，並陸續在喬治梅森大學、華府僑教中心舉行演講，他在活動中分享他對高等教育的概念，探討如何建立「教研合一」，也提到如何運用數學模式來幫助生活行為模式等有趣分析。

在僑教中心的演講「大師專題演講與座談會」，是由駐美代表處科技組贊助與華府國建會主辦，台、清、交和成大校友會協辦。

國建會會長楊靜芬、駐美代表處科技組組長楊琇雅組長表示，近年科學技術進步神速，對高等教育是機會也是挑戰，期待郭位藉由跨領域合作能力與全球視野寶貴經驗，提供系統性的解決問題的方向。

郭位畢業於台灣清大核工系，擁有堪薩斯州大工業工程博士學位，同時也是美國國家工程院院士，他2008年至2023年擔任香港城市大學校長，帶領該大學在各項排名中躋身全球前100名。

郭位曾歷時三年製作了「大問於市：與全球頂尖校長對話」系列節目，訪談了全球30位著名高等學府和六位中學的校長。當天也播放了高系列節目的部分精華，聚焦郭位從大學的社會職能、全球化、教學研究合一和政教分離四個範疇，分享他對高等教育的概念。探討如何建立「教研合一」。

郭位表示，跨領域合作非常重要，以科技的引入在產學合作、創新應用等，高等教育與人才培育需要有新時代之思維及創見。

活動後半場由陳俊宏教授擔任引言人，並由郭位、馬大史密斯商學院副教授李偉智、企業家和私募基金管理人蕭一白、核子工程師王瑞渝和馬大化學系博士侯選人歐柔岑座談。活動中郭位並將「高等教育的心盲」著作送給與會人士。

在喬治梅森大學的演講，郭位以「Unifying Colors by Primes」的研究為題，講解數學的質數理論和哥德巴赫猜想建立的模型，可以分析光影與顏色如何配對，例如舞台的燈光與衣服顏色搭配，甚至建立人的品味和嗅覺的模型，包括哪種人可以跟哪種酒可以搭配等利用數學的模式來幫助生活行為的有趣實例。

香港城市大學前校長郭位博士在華府演講，吸引許多人士參與。(記者王稚融／攝影)
香港城市大學前校長郭位博士在華府演講，吸引許多人士參與。(記者王稚融／攝影)
郭位(左三)參與座談會。(記者王稚融／攝影)
郭位(左三)參與座談會。(記者王稚融／攝影)
香港城市大學前校長郭位博士。(記者王稚融／攝影)
香港城市大學前校長郭位博士。(記者王稚融／攝影)

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