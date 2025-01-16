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房仲：政府效率部裁員恐致大量賣房 料影響華府房市

特派員黃惠玲／綜合報導
華府資深房仲表示，「政府效率部」成立後，多少將對華府房市帶來影響。(華府TTR Sotheby官網截圖)
華府資深房仲表示，「政府效率部」成立後，多少將對華府房市帶來影響。(華府TTR Sotheby官網截圖)

無論由特斯拉執行長馬斯克以及企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)領導新成立「政府效率部」(DOGE)，最終會產生何種結果，無庸置疑此舉對華府周邊房地產市場帶來的潛在影響，都可能非常顯著。

根據人事管理辦公室(Office of Personnel Management)的資料，聯邦政府在華府都會區雇用約28萬3000名直接員工，其中有14萬1000名在特區內。這些員工中有許多是房主，而不論是否不切實際，但「政府效率部」公開的信息中，宗旨在於大幅減少華府地區及全國各地的政府員工，並計畫把部分機構遷離美國首都。

在大華府從事地產行業達30年、TTR Sotheby's的房仲伯爾(Corey Burr)表示，「新的部門將會使許多人搬遷，許多工作崗位也會被刪除。」他說，這種情況下，當地將釋放大量房屋庫存，並可能導致房市衰退，而且還可能產生連鎖反應。

他說，這可能會導致其他不受政府工作影響的人，因為擔心可能發生更大的事情，而把持有的房產物業上市出售。

目前影響房市價格及銷售速度的最大因素，是缺乏待售的庫存，華府地區待售房屋數量如果增加，預料會受到買方市場歡迎，與「政府效率部」相關的房源一旦上市，在初期將可能彌補庫存的不足。不過，伯爾不覺得這種情況會持續很久，「因為有許多想買房子者，一直在等待機會購屋。」

馬斯克2022年以440億收購推特後，一年內裁減了約80％的員工，藉此遏止虧損，並解決他指出公司內普遍存在的浪費及低效率問題。

去年11月，川普任命馬斯克跟拉馬斯瓦米負責「政府效率部」，該部門將以政府官方機構以外的顧問身分運作，就削減政府浪費開支及重組聯邦機構提出建議。

不過，削減政府浪費跟減少政府職位可能並不劃上等號。華爾街日報近期一項報導指出，公務元的薪資約占預算赤字的八分之一，超過六成的聯邦政府員工在軍事及安全相關機構工作，而候任總統川普表示，他計畫擴大這些機構的規模。

而馬斯克在接受行銷公司Stagwell訪問時說，對於是否真的能達到實現削減聯邦兩兆預算的目標，他自己也表示懷疑。

華府 馬斯克 預算

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